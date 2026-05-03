Češi v akci, pondělí 4. 5. Trio nadějí na Masters, Martincová se porve o hlavní soutěž
Trio nadějí začne na Masters v Římě
V pondělí se rozehraje kvalifikace na prestižní tisícovce v Římě a v italském hlavním městě půjde do akce trio českých nadějí. Jmenovitě Nikola Bartůňková, Dominika Šalková a Dalibor Svrčina.
Bartůňková není v posledních týdnech v ideální formě a na posledních třech turnajích na hlavní tour v Indian Wells, Miami i Madridu ztroskotala ve finále kvalifikace. Další šanci zlomit tuto sérii bude mít v Římě, kde ji čeká souboj s Ashlyn Kruegerovou. S Američankou, která je na tom letos mnohem hůř, se utká poprvé.
Nastoupí také Šalková. Další z mladých českých nadějí vyzve nasazenou Sinju Krausovou. Ve vzájemné bilanci s Rakušankou vede 4:2 a v posledním duelu loni na antuce v Itálii ji smetla 6:3, 6:1. Těžkou výzvu má i Svrčina. Ten narazí na nasazeného Francouze Benjamina Bonziho, jenž jako jediný na právě skončeném Masters v Madridu sebral set Jannikovi Sinnerovi.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 ŘÍM (Itálie), antuka
• Dvouhra ženy - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Bartůňková (13-ČR) – Kruegerová (USA)
10:00 | Šalková (ČR) – Krausová (22-Rak.)
• Dvouhra muži - 1. kolo kvalifikace •
13:00 | Svrčina (ČR) – Bonzi (11-Fr.)
WTA 125 ISTANBUL (Turecko), antuka
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:30 | Martincová (2-ČR) – Šinikovová (6-Bulh.)
ATP CHALLENGER 75 FRANCAVILLA AL MARE (Itálie), antuka
• Dvouhra - finále kvalifikace •
12:30 | Krumich (7-ČR) – Gueymard Wayenburg (4-Fr.)
ITF M25 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Nicod (ČR) – Popovič (8-Srb.)
ITF M25 SABADELL (Španělsko), antuka
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:00 | Hrazdil (8-ČR) – Giraldi (16-Šp.)
ITF W15 BĚLEHRAD (Srbsko), antuka
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
14:30 | T. Štěpánková (ČR) – Džimovičová (Srb.)
J500 OFFENBACH (Německo), antuka
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
13:00 | J. Šmejcký (ČR) – Nagel-Heyer (Něm.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
10:00 | V. Svobodová (ČR) – Barrosová (1-Braz.)
10:00 | Zajíčková (15-ČR) – Fedelová (Něm.)
10:00 | Vrajíková (ČR) – Jakuchinová (-)
10:00 | S. Marešová (ČR) – Pradtová (Něm.)
10:00 | T. Heřmanová (9-ČR) – Barsukovová (Něm.)
11:30 | Sekerková (12-ČR) – Eichnerová (Něm.)
J200 SANKT PÖLTEN (Rakousko), antuka
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
10:30 | Rat (5-ČR) – Kreutz (Rak.)
12:00 | Mandelík (ČR) – Friessnegger (Rak.)
12:00 | Ladman (3-ČR) – Mirkovič (Srb.)
* bude se hrát i finále
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Sýkorová (ČR) – Kotchetkovová (8-Rak.)
* bude se hrát i finále
J100 RABAT (Maroko), antuka
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
16:00 | Krejčí (3-ČR) – Rytelewski (Pol.)
J60 TELAVI (Gruzie), antuka
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
12:30 | Papavasiliu (4-ČR) – Suťašvili (Gruz.)
J60 DUNAKESZI (Maďarsko), antuka
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
11:30 | Ciencialová (ČR) – Vecseriová (12-Maď.)
13:00 | Holubová (5-ČR) – Marinceanová (Rum.)
13:00 | Michalcová (6-ČR) – Garifullinová (8-)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
