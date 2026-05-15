Češi v akci, sobota 16. 5. Krejčíková se porve o titul! Soupeřku se dozví těsně před finále
Češi v akci (probíhající turnaje)
pátek 15. 5. | čtvrtek 14. 5. | středa 13. 5. | úterý 12. 5. | pondělí 11. 5. | neděle 10. 5. | sobota 9. 5.
Krejčíková může po dvou letech triumfovat
Barbora Krejčíková se na stále probíhajícím Masters v Římě vrátila po další velmi dlouhé zdravotní pauze a v italské metropoli absolvovala svůj první turnaj od února. V Itálii zůstala, ovšem v tomto týdnu se vydala nabírat důležitou zápasovou praxi na menší akci WTA 125 v Parmě.
A to se jí podařilo, protože v Parmě dokráčela až do finále. A rozhodně to nebyla jednoduchá cesta. Dvojnásobná grandslamová šampionka odehrála čtyři utkání a v posledních třech musela pokaždé do rozhodujícího setu. Šanci uspět má určitě i ve finále, nicméně soupeřku se dozví až pár hodin před finálovým kláním.
Kvůli počasí totiž muselo být na sobotu odloženo druhé semifinále mezi Dajanou Jastremskou z Ukrajiny a Španělkou Jessicou Bouzasovou. Krejčíková každopádně zaútočí na svůj první titul od šokujícího triumfu předloni ve Wimbledonu. Na kontě má osm trofejí z nejvyššího okruhu a na těch nižších naposledy kralovala v roce 2019.
WTA 125 PARMA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
14:30 | Krejčíková (4-ČR) – čeká na soupeřku
ATP CHALLENGER 175 BORDEAUX (Francie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
12:00 | Nouza/Oberleitner (4-ČR/Rak.) – Arribagé/Peers (2-Fr./Austr.)
ATP CHALLENGER 75 TUNIS (Tunisko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
12:30 | Bartoň/Vrbenský (3-ČR) – Martos/Walków (Šp./Pol.)
ITF W75 TRNAVA (Slovensko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
11:00 | Sisková (ČR) – Liuová (USA)
ITF M25 LOUNY (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
12:00 | Nicod (ČR) – Jianu (1-Rum.)
J100 BUDAPEŠŤ (Maďarsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - finále •
11:30 | Luxa/Maršík (ČR) – M. Kovács/Mokán (4-Maď.)
J30 TIRANA (Albánie), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále •
08:30 | Miškovská (ČR) – Piccininiová (2-It.)
J30 IZMIR (Turecko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - semifinále •
09:00 | Havelková (1-ČR) – Aldemirová (3-Tur.)
• Čtyřhra chlapci - finále •
11:30 | Rakouš/Šebek (ČR) – Genc/Senel (1-Tur.)
• Čtyřhra dívky - finále •
11:30 | Havelková/Karatogmaová (1-ČR/Tur.) – Dudlová/Sribnová (3-ČR/Ukr.)
J30 NAIROBI (Keňa), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále •
09:00 | Kačenová (ČR) – Kolesovová (-)
J500 MILÁN (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
11:30 | Zajíčková (7-ČR) – Drenserová-Hagmannová (USA)
J200 TARGU JIU (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
11:00 | Chladová (1-ČR) – čeká na soupeřku
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
08:00 | Rat (8-ČR) – Enache (Rum.)
* bude se hrát i 2. kolo
J30 TIRANA (Albánie), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
13:30 | Zimová (ČR) – Di Santová (It.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře