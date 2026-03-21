Češi v akci, sobota 21. 3. Pět nadějí na Masters, Valdmannová o největší finále
Češi v akci (probíhající turnaje)
Menšík začne obhajobu, hrají i další naděje
Čtyři čeští tenisté nastoupí v rámci sobotního programu na prestižní tisícovce v Miami. Jakub Menšík odstartuje obhajobu šokujícího loňského triumfu na floridském Masters. V úvodním zápase letošního ročníku bude plnit roli velkého favorita proti Adamovi Waltonovi. Do akce půjde ve druhém kole mužské dvouhry také Tomáš Macháč, který vyzve nasazeného Corentina Mouteta z Francie.
Už o osmifinálovou účast bude bojovat Marie Bouzková, a to proti ruské kometě a světové desítce Miře Andrejevové. Třetí kolo absolvuje také Karolína Muchová v roli favoritky proti Katie Boulterové.
Více informací přineseme v sobotu v našem denním preview.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MIAMI (USA), tv. povrch
• Dvouhra ženy - 3. kolo •
19:00 | PREVIEW | Bouzková (32-ČR) – M. Andrejevová (8-)
20:30 | PREVIEW | Muchová (13-ČR) – Boulterová (Brit.)
• Dvouhra muži - 2. kolo •
17:30 | PREVIEW | Macháč (ČR) – Moutet (30-Fr.)
20:30 | PREVIEW | Menšík (12-ČR) – Walton (Austr.)
Pavouk čtyřhra ženy
• Čtyřhra ženy - 1. kolo •
19:30 | Siniaková/Townsendová (2-ČR/USA) – Panovová/Rachimovová (-/Uzb.)
ATP CHALLENGER 75 ZADAR (Chorvatsko), antuka
• Čtyřhra - finále •
15:00 | Agostini/Forejtek (It./ČR) – Escobar/Serdarušič (1-Ekv./Chorv.)
ITF W75 MARIBOR (Slovinsko), tv. povrch / hala
• Dvouhra - semifinále •
10:00 | Valdmannová (ČR) – Vandewinkelová (2-Belg.)
• Čtyřhra - finále •
12:30 | Ponchetová/Sisková (1-Fr./ČR) – Friedsamová/Knutsonová (Něm./ČR)
ITF W35 SAN GREGORIO (Itálie), antuka
• Čtyřhra - semifinále •
11:30 | Kučmová/S. Sakellaridiová (2-ČR/Řec.) – Basilettiová/Maduzziová (It.)
ITF M25 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
• Čtyřhra - semifinále •
12:00 | Řeček/Siniakov (2-ČR) – Gadamauri/Lumsden (Belg./Brit.)
ITF W15 LE HAVRE (Francie), antuka / hala
• Čtyřhra - finále •
15:00 | Babelová/Hejtmánková (Fr./ČR) – E. Chiesaová/Gennarová (3-It.)
ITF M15 FOGGIA (Itálie), antuka
• Dvouhra - semifinále •
15:30 | H. Bartoň (ČR) – Caniato (1-It.)
J60 PRAHA (Česko), koberec / hala
• Dvouhra chlapci - finále •
10:00 | Duda (ČR) – Pescosolido (It.)
• Dvouhra dívky - finále •
10:00 | Slavíková (3-ČR) – Bervidová (ČR)
J60 RHODOS (Řecko), tv. povrch
• Čtyřhra dívky - semifinále •
08:30 | Hafströmová/Navrátilová (3-Švéd./ČR) – Glavaová/Paraskevopoulouová (Řec.)
* bude se hrát i finále
J60 ICKERN (Německo), koberec / hala
• Dvouhra chlapci - semifinále •
12:00 | Ladman (3-ČR) – Moise (1-Něm.)
J30 KOŠICE (Slovensko), tv. povrch / hala
• Čtyřhra dívky - finále •
12:00 | L. Kubalová/Reifová (8-SR/ČR) – Čemanová/Rusnačková (1-SR)
J30 LE DIAMANT (Martinik), tv. povrch
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
14:00 | Šubert (ČR) – Belmonte (Fr.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
