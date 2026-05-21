Češi v akci, sobota 23. 5. Kovačková a Štruplová o finále, tři naděje zabojují o titul
Štruplová o největší finále
Julie Štruplová prožívá v tomto týdnu na akci W50 v Portoroži svůj jasně nejlepší turnaj v probíhající sezoně a poprvé v roce 2026 se probojovala do čtvrtfinále. V něm si mladá Češka připsala velmi cenný skalp, když smetla nasazenou jedničku Evu Vedderovou.
V sobotu se tak porve o své první finále v tomto roce, celkově 17. profesionální finálovou účast a největší finále v kariéře. Do cesty se jí postaví zkušená Ipek Özová. S tureckou tenistkou se zatím střetla jen jednou a před třemi lety na ITF v Německu zvítězila ve dvou těsných setech.
ITF W50 PORTOROŽ (Slovinsko), antuka
• Dvouhra - semifinále •
13:00 | Štruplová (5-ČR) – Özová (Tur.)
Tři naděje o titul
Celkem tři české naděje budou v sobotu bojovat o deblový triumf. Filip Duda může se Srbem Stefanem Latinovičem kralovat na challengeru v tureckém Istanbulu. Jejich protivníky ve finále budou nasazené trojky George Goldhoff a Theodore Winegar ze Spojených států.
Na mnohem nižší úrovni na turnaji W15 v Srbsku nastoupí k finále čtyřhry Michaela Bayerlová s Laetitiou Pulchartovou. Česká dvojice bude čelit domácí Anje Stankovičové a Francouzce Nině Radovanovicové. Už před finále je jasné, že si deblový titul odveze nenasazený pár.
ATP CHALLENGER 75 ISTANBUL (Turecko), antuka
• Čtyřhra - finále •
11:00 | F. Duda/Latinovič (ČR/Srb.) – Goldhoff/Winegar (3-USA)
ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
• Čtyřhra - finále •
10:30 | Bayerlová/Pulchartová (ČR) – Radovanovicová/Stankovičová (Fr./Srb.)
Kovačková o finále na prestižní juniorské akci
Mimo grandslamy jsou turnaje kategorie J500 těmi největšími na juniorském okruhu a do finále na této úrovni v Itálii může projít Jana Kovačková. Mladší z talentovaných sester v poslední době zas tak moc juniorské podniky nehraje a už dvakrát kralovala mezi dospělými.
Patnáctiletá Češka má na kontě devět triumfů na juniorské tour. Osm z nich vybojovala v sezoně 2024 a ten poslední slavila loni v listopadu v Mexiku. Pokud by dokráčela v Miláně do finále, zahraje si o největší titul. Její semifinálovou soupeřkou bude nasazená trojka Xinran Sun z Číny.
J500 MILÁN (Itálie), antuka
• Dvouhra dívky - semifinále •
14:30 | J. Kovačková (2-ČR) – Xinran Sun (3-Čína)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
