Češi v akci, sobota 27. 6. Muchová má titul. Finále hraje dalších devět nadějí

VČERA, 20:45
Aktuality 52
Karolína Muchová získala v Bad Homburgu po skreči Naomi Ósakaové svůj druhý letošní a celkově třetí titul. O triumf budou bojovat také Jesika Malečková s Miriam Škochovou v Eastbourne a další české naděje na nižších okruzích. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Karolína Muchová se porve o titul v Bad Homburgu (© Tnani Badreddine / DeFodi Images / Profimedia)

Češi v akci (probíhající turnaje)

pátek 26. 6.čtvrtek 25. 6. | středa 24. 6. | úterý 23. 6. | pondělí 22. 6. | neděle 21. 6. | sobota 20. 6.

 

WTA 500 BAD HOMBURG (Německo), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
Muchová (4-ČR) – Ósakaová (6-Jap.) 6:1, 1:0 / skreč

 

WTA 250 EASTBOURNE (Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
17:30 | Malečková/Škochová (ČR) – Dabrowská/Stefaniová (1-Kan./Braz.)

 

ATP CHALLENGER 75 TARGU MURES (Rumunsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
13:00 | Latinovič/Vrbenský (2-Srb./ČR) – Loof/Uesugi (Niz./Jap.)

 

ITF M25 ZÁHŘEB (Chorvatsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
Kumstát/Vrba (4-ČR) – Neos/Pet. Tsitsipas (3-Kypr/Řec.) 6:4, 6:3

 

ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
Seničová/Stankovičová (1-Srb.) – Goinaová/Hejtmánková (2-Rum./ČR) / bez boje

 

ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
10:30 | Munzarová (ČR) – Arifullinová (7-)

 

ITF M15 SLOVENSKA BISTRICA (Slovinsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
13:30 | Peták (ČR) – Ratti (1-Arg.)

 

ITF M15 ŘEŠOV (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
14:00 | Homola/Hrazdil (ČR) – Mölder/Tamm (2-Est.)

 

ITF M15 KAMEN (Německo), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
10:30 | O. Horák/Pecák (ČR) – Al-Amin/Ruland (Něm.)

 

J200 PLZEŇ (Česko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - semifinále •
09:00 | Sekerková (1-ČR) – Farkašová (6-SR)

 

J300 ROEHAMPTON (Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
13:00 | Švíglerová (15-ČR) – Yeová (2-USA)

 

J60 BLUDENZ (Rakousko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
12:00 | Mohamed (4-ČR) – Michel (Švýc.)

• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
15:00 | Zimová (ČR) – Schnellová (Rak.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

52
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tommr
27.06.2026 10:59
Dneska to bude víc o fyzické výdrži než o tenise. Extrémní vedro trochu zvýhodňuje Osaku která je na takový teploty zvyklá z Floridy ...
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Otmar
27.06.2026 07:02
Vítězství Mušice, potěšilo by mě velice....ať taky přispěju k celé řadě blbin, které se tady někdy objeví a občas dokonce i pobaví. Kromě toho, že Mušce fandím, mám značný problém se vstřebáváním Naomi a jejich výstřelků, někdy mám dojem,že to soupeřky trochu shazuje. Proti tenisu nic, ten zvládá, ale ta duše....ta duše. Lidé soó všelijaké, někdy i divné....
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LiJ
27.06.2026 07:37
Však tím leze kdekomu na nervy, soupeřky nevyjímaje.
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Sinuhet1
27.06.2026 06:52
Moc Musce neverim, ale strasne rad se spletu
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subaru
26.06.2026 23:34
No jen aby se neprojevila ve W únava. Minimálně 3 zápasy po sobě ve vedru.
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Mac
26.06.2026 23:40
uz ji tady za to nadavam 3 dny , a nejen to, jeste i plytva hladem po vitezstvi...
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lvicek
27.06.2026 00:04
Pokud z toho bude titul, tak to určitě stojí za to!
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Mac
27.06.2026 00:23
nevím, jestli lendl, berdych by souhlasili...
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lvicek
27.06.2026 09:34
Ona ale tech titulu zas tak moc nema. A jak to pujde na Wimbledonu, to nemuze nikdo vedet...
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frenkie57
27.06.2026 01:31
Moje řeč. Nicméně, doufám, že nevyletí hned na úvod, jak se to čerstvým šampionkám často stává(viz. Linda N.)
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LiJ
27.06.2026 05:42
To se stává všem bez vlivu národnosti.
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bardunek666
26.06.2026 21:32
Bylo by krásné, kdyby Karolína přidala další titul. Zvláště výhra nad Osakou by mě potěšila, irituje mě ta baba čím dál víc. Bude to ale těžký oříšek. Tak good luck
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com
26.06.2026 21:17
Muchovou ceká megaultragigantická hrozba
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Ondřej.Jirásek
26.06.2026 21:20
Neřvi a užívej prázdniny, smradě
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Tomas_Smid_fan
26.06.2026 21:33
smrádě je Mirra
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Ondřej.Jirásek
26.06.2026 21:34
A com je smrádě tady na TP, všude je nějaký smrádě
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Tomas_Smid_fan
26.06.2026 21:44
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hanz
26.06.2026 22:15
Si tu z comči utahuje, to už na vás reagovat nebude...
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The_Punisher
27.06.2026 08:23
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Tomas_Smid_fan
26.06.2026 21:32
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frenkie57
26.06.2026 21:47
Ještě jsi se nepochlubil s vystrkem, byla nějaká bajle, nebo alespoň židle?
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Ondřej.Jirásek
26.06.2026 21:48
Rozmlácený umpire?
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lvicek
26.06.2026 23:24
Odkud mas ten vyraz vystrko? To tedy vidim vazne prvne a smysl mi moc nedava...
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LiJ
26.06.2026 23:33
To má být výstřik.
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Mac
26.06.2026 23:42
ja bych rek vysvedceni, koule, ctyrka?
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lvicek
27.06.2026 00:05
No já vím, že to používá jako vysvědčení, už to tu bylo i předtím, ale proč proboha?
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Mac
27.06.2026 00:12
aha, tak to jsem prehlidl... asi jako, ze te odnekud vystrnadi, vystrci a dostanes na utechu glejt...
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frenkie57
27.06.2026 01:34
Koule je pětka, židle je čtyřka. Člověk aby tu mládež poučoval.
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frenkie57
27.06.2026 01:35
Bajle je , samozřejmě také pětka.
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Mac
27.06.2026 02:29
no dyť ja akorát přeložil ty 3 diskutabilní výrazy... a dobře...
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frenkie57
27.06.2026 04:30
No jo, máš pravdu. Máš to za jedna.
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lvicek
27.06.2026 09:35
Ale dotaz byl, odkud se vzalo "vystrko" - to mi prijde fakt divny .
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lvicek
27.06.2026 09:37
U nas tedy vízo, koule, zidli bych jeste pochopila, ale nepouzivali jsme, bajli urcite ne.
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frenkie57
27.06.2026 01:32
Slang starý asi 50let.
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Mac
27.06.2026 02:27
no tak k nám, nejvyspelejsi části republiky (jč), se tenhle slang nedopracoval...
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frenkie57
27.06.2026 04:31
No vidíš, já jsem také z JČ.
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LiJ
27.06.2026 05:44
Budějce? Ani dálnice tam není.
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Barik
27.06.2026 09:18
Pražáci nám ji nepostavili ????
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tommr
26.06.2026 21:07
Finále v Bad Homburg začne už v 11:0 takže by se snad mohlo odehrát bez přerušení kvůli horku ...
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Ondřej.Jirásek
26.06.2026 21:08
Ano, právě proto to dali tak brzo. Původně to bylo myslím 13:30.
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Tomas_Smid_fan
26.06.2026 21:34
hmm, tak tohle finále neuvidím
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tenisman1233
26.06.2026 21:34
Pro Káju by vzhledem k rankingu a Race lepší zítra uhrát titul než třeba se dostat do QF ve Wimblu,
ve W by jí pak minimálně stačilo 3.kolo.
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Tomas_Smid_fan
26.06.2026 21:49
skoro se to bojím říct. Mám to tu na plné k, plná ústa... ne ne...
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tommr
26.06.2026 22:46
jj za titul v Bad Homburg je 500 bodů, za čtvrtfinále ve Wimbledonu je jen 430 bodů ...
A hlavně k titulu v Bad Homburg chybí už jen jeden ( i když velmi těžkej) zápas zatímco ke čtvrtfinále ve Wimbledonu je potřeba vyhrát 4 těžké zápasy ...
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frenkie57
27.06.2026 01:38
Jj, matematika je jasná, dneska bude Karo bojovat jak lvice(bez souvislosti s P.K.).
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Mac
26.06.2026 23:03
no jo, ale za qf w je skoro 4x tolik chechtaku...
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lvicek
26.06.2026 23:26
Myslim, ze takto spekulovat nema cenu, klidne se ji muze zadarit oboji .
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Mac
26.06.2026 23:34
jojo, jen jsem mrk na ty pm a byl prekvapen tim rozdilem body- prachy...
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lvicek
27.06.2026 00:06
Jj, myslím, že když se srovná ještě s menšími turnaji, třeba 250, tak ten rozdíl bude ještě větší.
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lvicek
27.06.2026 00:07
Grandslam zjevně vydělává násobně více než malé turnaje.
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frenkie57
27.06.2026 01:39
Chechtáky nejsou všechno, Muška jde po trofejích.
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Honza-K
27.06.2026 10:24
Chechtáků má myslím dost k příjemnému životu po skončení kariéry. V tenise jí schází nějaký Grandslam, ale má ještě čas
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