Češi v akci, sobota 27. 6. Muchovou čeká drsné finále! O titul se porve s rozjetou Ósakaovou
Češi v akci (probíhající turnaje)
pátek 26. 6. | čtvrtek 25. 6. | středa 24. 6. | úterý 23. 6. | pondělí 22. 6. | neděle 21. 6. | sobota 20. 6.
Muchová hraje první finále na trávě
Karolína Muchová splnila roli favoritky ve všech třech zápasech v Bad Homburgu a už dvakrát vylepšila své kariérní maximum na travnatých kurtech. Dvojnásobná čtvrtfinalistka Wimbledonu si zahrála v tomto týdnu své první semifinále na nejrychlejším povrchu a v sobotu nastoupí k finále.
Ve finálových zápasech se olomoucké rodačce nedaří. Má v nich vysoce negativní bilanci 2:6 a titul získala pouze v Soulu 2019 a na letošní tisícovce v Dauhá. Letos je ve finále už potřetí, přičemž do každého došla na jiném povrchu. Na antuce ve stuttgartské hale neuspěla proti Jeleně Rybakinové.
Její soupeřkou ve finále v Bad Homburgu bude Naomi Ósakaová a šance jsou naprosto vyrovnané. Rovněž japonská superstar je ve finále na trávě poprvé v kariéře. Na rozdíl od Muchové má ve finálových duelech pozitivní úspěšnost (7:5), ovšem na triumf čeká od Australian Open 2021. Češka může srovnat vzájemnou bilanci na 3:3, poslední dva souboje loni na Australian Open a US Open prohrála.
Podmínky v Bad Homburgu mají být stejně jako v pátek, kdy musel být duel Muchové s Elenou-Gabrielou Ruseovou na skoro dvě hodiny přerušen, doslova brutální. Už kolem poledne se v německém městě očekávají teploty okolo 37 stupňů Celsia. I proto pořadatelé chtějí finále zahájit už v 11:00.
WTA 500 BAD HOMBURG (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
11:00 | PREVIEW | Muchová (4-ČR) – Ósakaová (6-Jap.)
WTA 250 EASTBOURNE (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
17:30 | Malečková/Škochová (ČR) – Dabrowská/Stefaniová (1-Kan./Braz.)
ATP CHALLENGER 75 TARGU MURES (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
13:00 | Latinovič/Vrbenský (2-Srb./ČR) – Loof/Uesugi (Niz./Jap.)
ITF M25 ZÁHŘEB (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
10:00 | Kumstát/Vrba (4-ČR) – Neos/Pet. Tsitsipas (3-Kypr/Řec.)
ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
Seničová/Stankovičová (1-Srb.) – Goinaová/Hejtmánková (2-Rum./ČR) / bez boje
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
10:30 | Munzarová (ČR) – Arifullinová (7-)
ITF M15 SLOVENSKA BISTRICA (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
13:30 | Peták (ČR) – Ratti (1-Arg.)
ITF M15 ŘEŠOV (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
14:00 | Homola/Hrazdil (ČR) – Mölder/Tamm (2-Est.)
ITF M15 KAMEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
10:30 | O. Horák/Pecák (ČR) – Al-Amin/Ruland (Něm.)
J200 PLZEŇ (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - semifinále •
09:00 | Sekerková (1-ČR) – Farkašová (6-SR)
J300 ROEHAMPTON (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
13:00 | Švíglerová (15-ČR) – Yeová (2-USA)
J60 BLUDENZ (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
12:00 | Mohamed (4-ČR) – Michel (Švýc.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
15:00 | Zimová (ČR) – Schnellová (Rak.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
ve W by jí pak minimálně stačilo 3.kolo.
A hlavně k titulu v Bad Homburg chybí už jen jeden ( i když velmi těžkej) zápas zatímco ke čtvrtfinále ve Wimbledonu je potřeba vyhrát 4 těžké zápasy ...