Češi v akci, sobota 28. 2. Havlíčková a Samson o české finále, pět nadějí se porve o titul
Pět Češek se porve o titul
Celkem pět českých tenistek bude v sobotu usilovat o deblový titul. Kromě Anety Kučmové a Anety Laboutkové v Trnavě odehrají deblové finále také Denisa Žoldáková v Egyptě a Sarah Melany Fajmonová s Karolínou Vlčkovou v Německu. Finálovou účast si mohou zajistit Jesika Malečková s Miriam Škochovou na úrovni WTA 125 v Turecku.
WTA 125 ANTALYA (Turecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
09:30 | Malečková/Škochová (2-ČR) – Koboriová/Plipuechová (3-Jap./Thaj.)
České finále v Trnavě?
Na větším turnaji ITF v Trnavě by mohlo dojít na ryze české finále. Sobotní semifinále by však musely zvládnout rozjetá Laura Samson i Lucie Havlíčková, která v tomto slovenském městě získala dva ze svých tří profesionálních titulů.
Zatímco Samson prochází turnajem bez problémů, potvrdila roli nasazené čtyřky a ve čtvrtfinále nedala šanci krajance Anetě Laboutkové, Havlíčková má za sebou téměř čtyřhodinovou bitvu ve čtvrtfinálové fázi a může postrádat síly. České finále každopádně budou chtít překazit Jelena Malyginová z Estonska a nasazená Ukrajinka Veronika Podrezová.
ITF W75 TRNAVA (Slovensko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
11:00 | Samson (4-ČR) – Malyginová (Est.)
12:30 | Havlíčková (ČR) – Podrezová (6-Ukr.)
• Čtyřhra - finále •
14:00 | Kučmová/Laboutková (2-ČR) – Gadecká/Tichonovová (1-Austr./-)
ITF W35 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
10:00 | Ticháčková (ČR) – Han Shi (4-Čína)
ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
11:30 | Kurtová/Žoldáková (Tur./ČR) – Hatouková/Zelinská (1-)
ITF W15 LEIMEN (Německo), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
14:00 | Fajmonová/Vlčková (ČR) – Daemsová/Firmanová (1-Něm./Ukr.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
