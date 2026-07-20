Češi v akci, úterý 21. 7. Krejčíková vyzve krajanku! V Praze nastoupí i Bartůňková, Valentová a Bejlek

DNES, 20:30
Aktuality 5
Celkem osm českých nadějí zasáhne do úterního programu na Livesport Prague Open. Bývalá šampionka Barbora Krejčíková vyzve na pražské Štvanici krajanku Lindu Fruhvirtovou a nastoupí také Nikola Bartůňková, Tereza Valentová či Sára Bejlek. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Barbora Krejčíková vyzve v Praze krajanku Lindu Fruhvirtovou (© OWEN HAMMOND / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

pondělí 20. 7.neděle 19. 7. | sobota 18. 7.

 

Osm nadějí v Praze

Celkem osm českých tenistek bude bojovat o vítězství v rámci úterního programu Livesport Prague Open. S největší pravděpodobností nejsledovanějším utkáním bude souboj šampionky ročníku 2021 Barbory Krejčíkové s Lindou Fruhvirtovou.

Zatímco Krejčíková přijela na pražskou Štvanici okamžitě po triumfu v řeckých Aténách a bude jasnou favoritkou na postup, Fruhvirtová pokračuje v trápení a do hlavní soutěže se dostala až jako lucky loser po porážce s Xinyu Gao. Tyto dvě Češky se potkaly už třikrát a pokaždé slavila jasné vítězství Krejčíková.

První kolo dvouhry absolvují také Nikola Bartůňková, Tereza Valentová, Sára Bejlek a divoké karty Laura Samson s Janou Kovačkovou. Bartůňkovou pak čeká ještě vstup do deblové soutěže po boku krajanky Dominiky Šalkové.

 

WTA 250 PRAHA (Česko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | Bartůňková (4-ČR) – Yue Yuan (Čína)
12:30 | T. Valentová (5-ČR) – Honová (Austr.)
12:30 | Samson (ČR) – Jointová (Austr.)
14:00 | Bejlek (3-ČR) – Blinkovová (-)
14:00 | J. Kovačková (ČR) – Tararudeeová (Thaj.)
15:30 | L. Fruhvirtová (ČR)Krejčíková (2-ČR)

• Čtyřhra - osmifinále •
14:00 | Bartůňková/Šalková (ČR) – Barnettová/Murrayová Sharanová (Brit.)

 

ATP 250 KITZBÜHEL (Rakousko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Nouza/Oberleitner (4-ČR/Rak.) – Frantzen/Haase (Něm./Niz.)

 

WTA 250 HAMBURK (Německo), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
10:00 | Malečková/Škochová (2-ČR) – Baraová/Karamoková (Rum./Švýc.)

 

ATP CHALLENGER 125 ZUG (Švýcarsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
14:00 | Krumich (ČR) – Alcalá (Šp.)

• Čtyřhra - osmifinále •
11:00 | F. Duda/Latinovič (4-ČR/Srb.) – Kadhe/Zormann (Indie/Braz.)
17:00 | Paulson/Poljak (ČR) – Rühl/Veldheer (3-Něm./Niz.)

 

ATP CHALLENGER 75 SEGOVIA (Španělsko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Palán (ČR) – Basing (8-Brit.)

 

ITF W100 AMSTETTEN (Rakousko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Kučmová (ČR) – Mairová (It.)
11:30 | Paštiková (ČR) – Friedsamová (5-Něm.)
14:00 | Bayerlová (ČR) – Mikulskytéová (7-Lit.)

 

ITF W50 HORB (Německo), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk čtyřhra | Pavouk kvalifikace
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Mandelíková/Tranová (4-ČR/Niz.) – E. Müllerová/Nazarová (Něm.)
18:00 | Nilssonová/Suchá (Švéd./ČR) – Šindeová/X. Yao (3-Indie/Čína)
18:00 | Pulchartová/Samardzicová (ČR/Švýc.) – De Stefanová/Simionová (It./Rum.)

• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:30 | B. Fruhvirtová (ČR) – Ganzová (3-Švýc.)
10:30 | Mandelíková (15-ČR) – Tranová (5-Niz.)
12:30 | Sedláčková (6-ČR) – Tomaová (9-Rum.)
12:30 | Kudláčková (ČR) – Maquetová (2-Belg.)
12:30 | Suchá (7-ČR) – Silvaová (10-Něm.)

 

ITF M25 METZINGEN (Německo), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk čtyřhraPavouk kvalifikace
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – Branchetti/Dürr (Arg./Něm.)

• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:00 | Řeček (4-ČR) – Pörtner (15-Něm.)

 

ITF M25 OLLERSBACH (Rakousko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk čtyřhraPavouk kvalifikace
• Čtyřhra - osmifinále •
17:00 | Homola/Klimas (ČR) – Šaripov/Pet. Tsitsipas (2-/Řec.)

• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Čížek (2-ČR) – Jozwicki (Rak.)
11:30 | Homola (12-ČR) – Biletič (3-Bosna)

 

ITF W15 KLUŽ (Rumunsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhraPavouk kvalifikace
• Čtyřhra - osmifinále •
13:00 | Ciocanová/Kulhavá (Fr./ČR) – Popescuová/Sagmarová (Rum.)
13:00 | Cohenová/Kopřivová (Izr./ČR) – Chernyová/Pieroniová (Brit./It.)

• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Kulhavá (3-ČR) – Kryvoručková (Ukr.)

 

J300 BYTOM (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
09:00 | D. Vágner (ČR) – Lacis (-)
09:00 | Dujka (ČR) – Logrippo (It.)

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
12:00 | Vrajíková (ČR) – D. Popovská (Srb.)

 

J60 FÜRTH (Německo), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
10:00 | Kollert (ČR) – Mirrington (1-Brit.)
11:30 | Černovický (ČR) – Ontiveros (Něm.)
11:30 | Jos. Svoboda (ČR) – Landry (Švýc.)
11:30 | T. Tichý (ČR) – Erb (Něm.)

• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Holubová (ČR)Čermáková (ČR) / bez boje
Dari Dušková (ČR) – Joršová (Ukr.) / bez boje
11:30 | V. Svobodová (1-ČR) – Heinsová (Luc.)
11:30 | N. Iraholaová (ČR) – Lautenschlagerová (Něm.)
13:00 | Vokrojová (ČR) – Selingová (4-Něm.)
13:00 | Meszárošová (5-ČR) – Nartiová (Fr.)
13:00 | Posmyková (ČR) – Fröhliová (Švýc.)
13:00 | Dukovová (ČR) – Iozziová (7-It.)
13:00 | Benetková (ČR) – Nothdurftová (Něm.)

 

J30 ŠIAULIAI (Litva), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
08:00 | Wirgler (4-ČR) – Juozapavičius (Lit.)
09:30 | Rakouš (ČR) – Maskolaitis (8-Lit.)
09:30 | Horský (3-ČR) – Karpiňski (Pol.)

• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
11:00 | Havelková (1-ČR) – Grikštaitéová (Lit.)
12:30 | Dufková (3-ČR) – Nastalyová (Pol.)
14:00 | Bidziliaová (ČR) – Leščinská (8-Lot.)

 

J30 SOFIE (Bulharsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
12:30 | Višňovská (ČR) – Misraová (Indie)

 

J30 SOLUŇ (Řecko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
12:30 | Dufek (ČR) – Dimitriou-Zotos (Řec.)

 

J30 DUNAKESZI (Maďarsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
15:00 | Žiška (8-ČR) – Tarasovyč (Ukr.)

• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
13:30 | Nantlová (ČR) – E. Sziklaiová (Maď.)
15:00 | Halfarová (4-ČR) – Farkasová (Maď.)

 

J30 KINGSTON (Jamajka), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
16:00 | Barina (2-ČR) – D. Clarke (USA)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

5
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aligo
20.07.2026 21:57
Letos je to sestavování programu děsný...
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Diabolique
20.07.2026 21:47
Musim VYNADAT organizatorum, kdo proboha delal takovejhle program??? Kdyz vynecham to ze mi pokazili turnaj tim ze nasazeli zapasy hracek co bych chtel videt na casy kdy tam nemuzu jit ... to je samozrejme muj problem, ale:

1. Dneska jsem hrozne chtel videt sestry Kovackovy, zvlast s timto vysledkem ... ale ne za cenu toho ze by clovek musel odejit z utkani Bouzkova - Bouzas Maneiro. Verim ze vic lidi by holky Kovackovy chtelo videt ale ne kdyz to dali do programu ve stejnou dobu jako ten hlavni tahak kola.

2. Zitra Samson vs. Maya Joint na vedlejsi kurt? Opravdu? A jeste zrovna v dobe kdyz daji na hlavni kurt Valentovou proti Priscille Hon? verim ze to jsou zrovna dve utkani, ktery by hodne lidi chtelo videt obe dve.

To jsou proste dva faily, neco z toho melo byt dnes.
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BooOoo
20.07.2026 22:10
Jinak to ale udělat nejde. Primární snaha je dostat na centr české hráčky, a ideálně nasazené. Program/očekávaná délka zápasů/umělé osvětlení? v kombinaci s hodinou startu nedovolí naplánovat více než čtyři zápasy na kurt. Češek je v pavouku hodně a všechny nejvýše nasazené jsou na centru. Ať už bude Samson hrát na C1 v jakoukoliv hodinu (jakékoliv pořadí zápasu), vždy se bude překrývat s nějakou Češkou právě hrající na centru. Nikola má hrát i čtyřhru, pořebuje teda svůj singl odehrát co nejdřív - začíná na centru. Bára, aby měla co nejvíc času po přesunu (a snad se neodhlásí) půjde poslední. Takže druhý a třetí zápas se musí rozdělit mezi Valentovou a Bejlek. Na C1 a vlastně obecně se očekává, že s pozdější hodinou bude větší divácká účast, takže souboj cizinek Parry-Hontama začne a pak musí jít Češky, co se nevešly na centr.
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Diabolique
20.07.2026 22:13
Jako Nikolu s Barou chapu prvni a posledni, ale Mayu Joint proti Samson ne na centr? Rikam, melo se to hrat dnes. A se vsi uctou Oktiabreva mela na vedlejsi.
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baba
20.07.2026 20:53
těžký los pro Samson - tady jsem opravdu zvědavá
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