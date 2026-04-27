Češi v akci, úterý 28. 4. Lehečku a Kopřivu čeká těžká výzva, Siniaková hraje o trůn
Češi v akci (probíhající turnaje)
Lehečka, Kopřiva a Siniaková na Masters
Velmi těžkou výzvu mají před sebou Jiří Lehečka a Vít Kopřiva na turnaji Masters ve španělském Madridu. Oba Češi nastoupí do osmifinálového zápasu jako outsideři. Semifinalista ročníku 2024 Lehečka bude čelit světové devítce a loňskému semifinalistovi Lorenzovi Musettimu. Ve vzájemné bilanci vede 2:1 český tenista, ovšem jediný předchozí duel na antuce prohrál.
Kopřiva bude čelit domácímu klenotu Rafaelovi Jódarovi. Španělský mladík má životní formu a na turnaji porazil mimo jiné člena TOP 10 Alexe de Minaura a hvězdného Joaa Fonsecu. Proti Kopřivovi, který se stejně jako Jódar poprvé probil do osmifinále na Masters, bude jasným favoritem.
V akci bude také Kateřina Siniaková ve čtyřhře. Po boku Taylor Townsendové zvládla ve své královské disciplíně už 12 zápasů v řadě a zatím v Madridu společně úspěšně navazují na zkompletování březnového Sunshine Doublu. Česko-americký tým čeká čtvrtfinále, ve kterém bude obrovským favoritem. Pokud uspěje, vrátí se Siniaková na deblový trůn.
Více informací přineseme v úterním preview.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MADRID (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky
• Dvouhra muži - osmifinále •
12:30 | PREVIEW | Lehečka (11-ČR) – Musetti (6-It.)
16:00 | PREVIEW | Kopřiva (ČR) – Jódar (Šp.)
• Čtyřhra ženy - čtvrtfinále •
14:00 | Siniaková/Townsendová (2-ČR/USA) – Eikeriová/Gleasonová (Nor./USA)
ATP CHALLENGER 100 MAUTHAUSEN (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Donald (ČR) – Mejía (8-Kol.)
13:00 | Krumich (ČR) – Topo (Něm.)
• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | Hipfl/Vrbenský (Rak./ČR) – Fuchs/Hopper (USA/Brit.)
ATP CHALLENGER 75 OSTRAVA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky
• Dvouhra - 1. kolo •
10:30 | Mrva (ČR) – N. Sánchez (Šp.)
10:30 | Siniakov (ČR) – Molleker (Něm.)
12:00 | Kolář (6-ČR) – Jianu (Rum.)
12:00 | Jermář (ČR) – Johns (USA)
14:30 | Svrčina (1-ČR) – Gill (Brit.)
16:00 | Forejtek (ČR) – Bartoň (ČR)
ITF W100 WIESBADEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Sisková (ČR) – Krausová (5-Rak.)
ITF W75 LOPOTA (Gruzie), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | Valdmannová (4-ČR) – Mtvarelišviliová (Gruz.)
ITF W35 NOTTINGHAM (Velká Británie), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | Laboutková (ČR) – A. Brooksová (Brit.)
ITF W15 HURGÁDA (Egypt), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky
• Čtyřhra - osmifinále •
18:30 | Benešová/Suchá (ČR) – Hansenová/Odorizziová (1-Dán./It.)
20:00 | Elkadyová/Munzarová (Egypt/ČR) – Lazarenková/Türkmenová (2-Ukr./Tur.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
14:00 | Benešová (ČR) – Zarembaová (1-Pol.)
14:00 | Munzarová (4-ČR) – Chanová (Austr.)
ITF W15 OEGSTGEEST (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Žoldáková (ČR) – Veldmanová (Niz.)
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Réguerová/Žoldáková (Fr./ČR) – Havermansová/Veldmanová (Niz.)
ITF W15 MADRID (Španělsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky
• Čtyřhra - osmifinále •
14:00 | Lamová/Slavíková (USA/ČR) – M. Liu/Medveděvová (Čína/-)
J200 SALSOMAGGIORE (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
11:30 | Sekerková (1-ČR) – Spinelliová (It.)
J200 VILLACH (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
11:00 | Levinská (ČR) – Sabadiová (Rak.)
11:00 | L. Slaměníková (ČR) – Nikolajevová (Ukr.)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
14:00 | Held/Vrtílka (Něm./ČR) – Kjellberg/Ré (4-Švéd./Arg.)
14:00 | Bečirovič Novak/D. Vágner (Slovin./ČR) – M. Kovács/Mokán (Maď.) 2:6 / dohrávka
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
12:30 | Kochtaová/V. Svobodová (Něm./ČR) – Froneková/Milašová (Rak./-)
14:00 | L. Slaměníková/Janevová (ČR/Slovin.) – Montoyaová/X. Wang (3-USA/Čína) 6:3, 5:5 / dohrávka
16:00 | Cerdicová/Mojžíšová (Něm./ČR) – Haiderová-Maurerová/Sabadiová (Rak.)
J100 MOHAMMEDIA (Maroko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
12:00 | Zerai (ČR) – Cherkaoui (Mar.)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
16:30 | Komat/Zerai (Mar./ČR) – Hisano/Malis (Jap./Kan.)
J60 KÁHIRA (Egypt), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
10:00 | Sýkora (ČR) – Nabil (Egypt)
J30 KIGALI (Rwanda), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
14:00 | Bláha/Pegios (ČR/Švýc.) – Ciarcia/Kujovič (It./Č. Hora)
J30 GIRONA (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
12:30 | Dufková (6-ČR) – N. Ortegaová (Šp.)
J30 BUKUREŠŤ (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
09:00 | Dufek (7-ČR) – Munteanu (Rum.)
09:00 | Smolík (8-ČR) – Ciobica (Rum.)
10:30 | Jourdren (4-ČR) – Daraban (Rum.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
