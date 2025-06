Češi zabojují o finálový turnaj Davis Cupu na Floridě. V září vyzvou domácí Spojené státy

Čeští tenisté se střetnou ve 2. kole Davisova poháru s výběrem USA v Delray Beach na Floridě. Americká tenisová asociace o tom dnes informovala na svém webu. Utkání o postup do finálové fáze se uskuteční 12. a 13. září.

Zápas zahájí v pátek 12. září dvě dvouhry. O den později přijde na řadu čtyřhra a zbývající dvě dvouhry. Hraje se na tři vítězné zápasy. Vítěz postoupí do osmičlenné závěrečné fáze, která se uskuteční od 18. do 23. listopadu v italské Boloni.

Výběr kapitána Tomáše Berdycha se pokusí postoupit mezi osmičku nejlepších celků podruhé. Vloni v ní chyběl po neúspěšném vystoupení ve skupině ve Valencii, kde nestačil na Španělsko, Austrálii ani Francii.

Delray Beach Selected As Site For U.S. Davis Cup Team's Tie Against Czechs https://t.co/UzfHQQLdj0 pic.twitter.com/IvCoqhHUNx — Randy Walker (@TennisPublisher) June 11, 2025

Češi postoupili do druhého kola Davis Cupu na přelomu ledna a února díky domácímu vítězství nad Jižní Koreou 4:0 na zápasy. Američané zvítězili stejným výsledkem na Tchaj-wanu. Kapitáni obou týmů by měli nahlásit nominaci nejpozději do 15. srpna. Druhá fáze Davisova poháru se uskuteční necelý týden po US Open v New Yorku.

Do tenisového centra v Delray Beach se Davis Cup vrátí po 21 letech. Američané zde v roce 2004 porazili Švédsko. Naposledy zde hrály v roce 2023 americké tenistky v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové, v němž přehrály Rakousko 4:0. Národní týmy USA vyhrály v tomto dějišti všech pět dosavadních zápasů.