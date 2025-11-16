Česká legenda, Sinner a nikdo další. Ital jako druhý v historii dotáhl fenomenální jízdu
Ovládnout Turnaj mistrů je obrovská výzva. A bez ztráty jediného setu je to ještě mnohem těžší. Od roku 1970, kdy se tento závěrečný vrchol sezony začal konat, to zvládli pouze tři tenisté. Ne. Nejsou to Roger Federer, Rafael Nadal ani Novak Djokovič.
Velmi krátký seznam zahrnuje Lendla (1982, 1985-86), Johna McEnroea (1983) a Sinnera (2024-25). Už z tohoto je jasné, že Sinner to jako teprve druhý v historii dokázal ve dvou po sobě jdoucích ročnících, čímž legendárního Lendla vyrovnal.
Lendlovi se to dokonce povedlo ve dvou různých formátech. V roce 1985 se totiž hrál klasický pavouk se 16 účastníky. O rok později už došlo na systém, který známe ze současnosti. Tedy tři zápasy ve skupině, semifinále a finále.
Nechybělo moc a rekord Lendla odolával dál. Sinner totiž v nedělním finále letošního ročníku odvracel setbol Alcaraze a ve druhé sadě prohrával o brejk.
Ital vyhrál na Turnaji mistrů už 20 setů po sobě a v následující sezoně by mohl pokořit další rekord bývalého českého tenisty. Lendl v letech 1985-87 získal na této akci celkem 24 setů po sobě. Na triumfy v sezonách 1985-86 navázal titulem i v roce 1987, kdy povolil set pouze Borisovi Beckerovi v základní skupině.
Už jen samotná obhajoba titulu na Turnaji mistrů je velmi těžkou disciplínou. V tomto století to dokázali pouze Lleyton Hewitt, Federer a Djokovič.
Sinner znovu dobyl Turnaj mistrů
