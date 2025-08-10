Česká pětka v Ohiu: Muchová, Nosková, Lehečka a Menšík jsou favoriti, Krejčíkové se nevěří
Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 10. 8.
Češi v akci
Lehečka (22-ČR) - Boyer (USA) | Court 3 (17:00 SELČ)
Menšík (16-ČR) - Quinn (USA) | Court 3 (18:30 SELČ)
Nosková (20-ČR) - Jovicová (USA) | Court 9 (22:30 SELČ)
Krejčíková (ČR) - Svitolinová (10-Ukr.) | Grandstand (pondělí 01:00 SELČ)
Muchová (11-ČR) - Garciaová (Fr.) | P&G Center Court (pondělí 02:30 SELČ)
* Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Muchová a Nosková jsou favoritky, Krejčíková nikoli
Karolína Muchová odstartuje svou čtvrtou kariérní účast na tisícovce v Cincinnati. Předloňská finalistka nastoupí jako favoritka do souboje s bývalou světovou čtyřkou a šampionkou ročníku 2022 Caroline Garciaovou. Francouzka hraje poslední turnaje své kariéry, kterou se rozhodla i kvůli psychickým problémům brzy ukončit. Muchová se představila na poslední akci v Montrealu ve velmi solidní formě, měla v osmifinále mečboly proti Madison Keysové a hlavně už zase mohla praktikovat obouručný bekhend. V posledních měsících se trápila se zraněním levého zápěstí, a pokud nebude proti loučící se Garciaové zdravotně limitována, tak by jí měla oplatit těsnou předloňskou porážku z katarského Dauhá.
Linda Nosková se v letošní sezoně prezentuje velmi nestabilní formou a platí to i pro poslední týdny. Na domácím Livesport Prague Open neměla vyrovnanou výkonnost a ve finále nečekaně prohrála s krajankou Marií Bouzkovou. Následně na tisícovce v Kanadě ztroskotala hned na Jaqueline Cristianové, proti které dokonce nezískala set. Brzy bude obhajovat svůj jediný dosavadní triumf na nejvyšším okruhu a důležité body by mohla získat v Cincinnati, kde loni vypadla hned v úvodním kole. Její soupeřka Iva Jovicová patří mezi největší náctileté talenty. Američanka však stále nepřešla přes druhé kolo na nejvyšší tour a vyhrála jen úvodní z pěti kariérních soubojů s hráčkami TOP 50 světového pořadí.
Barbora Krejčíková by to měla mít v neděli z pětice českých nadějí jasně nejtěžší. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře, která zahájila letošní sezonu až v polovině května a není v ideální formě, totiž vyzve favorizovanou světovou třináctku Elinu Svitolinovou. Ukrajinka má naopak v tomto roce vynikající formu a z 20 odehraných duelů na venkovních betonech jich 14 vyhrála, přičemž každou porážku utrpěla proti velmi silné soupeřce. Oba předchozí souboje vyhrála Krejčíková. Navrch měla po cestě za triumfem na French Open 2021 i na loňské olympiádě. Aktérky se poprvé potkávají mimo antukový povrch. Krejčíková v úvodním kole v Cincinnati nepřesvědčila a potřebovala tři sety proti trápící se Alycii Parksové.
Menšík i Lehečka by měli uspět
Jakub Menšík zahájí svůj debut v hlavní soutěži na Masters v Cincinnati v roli velkého favorita. Český teenager nastoupí proti Ethanovi Quinnovi a v úvodních zápasech na prestižních tisícovkách je takřka stoprocentní (bilance 8:1). Po senzačním březnovém triumfu na Masters v Miami ale není v nejlepší formě. Na druhou stranu letos jen třikrát nezvládl vstup do turnaje. Quinn má za sebou čtyři duely s hráči TOP 20 a postoupil pouze přes zraněného Grigora Dimitrova, který mu na letošním French Open vzdal. V utkáních druhého kola na nejvyšším okruhu má Američan otřesnou bilanci 1:10 (letos 1:8). Jediný předchozí vzájemný souboj ve stejné fázi na letošním Masters v Madridu vyhrál ve dvou setech Menšík.
Také Jiří Lehečka bude plnit roli favorita proti domácímu outsiderovi. Do Masters v Cincinnati, kde loni zahájil návrat po více než tříměsíční zdravotní pauze, vstoupí premiérovým vzájemným soubojem s divokou kartou Tristanem Boyerem. Lehečka je letos v duelech se soupeři figurujícími mimo TOP 100 žebříčku stoprocentně úspěšný a měl by si tuto neporazitelnost uhájit. Už na sedmi turnajích v řadě zvládl minimálně jedno utkání a na posledních dvou vypadl po obrovské bitvě s Alexem de Minaurem a Taylorem Fritzem. Boyer, který ještě nikdy nepřekročil druhé kolo na nejvyšším okruhu ani neporazil hráče TOP 50, by neměl být takovou hrozbou jako poslední dva přemožitelé českého tenisty.
Nedělní program
P&G CENTER COURT (od 17:00 SELČ)
1. Paoliniová (7-It.) - Sakkariová (Řec.)
2. Xinyu Wang (Čína) - Gauffová (2-USA)
3. Džumhur (Bosna) - Alcaraz (2-Šp.)
4. Shelton (5-USA) - Ugo Carabelli (Arg.) / nejdříve v pondělí v 01:00 SELČ
5. Muchová (11-ČR) - Garciaová (Fr.) / nejdříve v pondělí v 02:30 SELČ
GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)
1. De Minaur (6-Austr.) - Opelka (USA)
2. Tien (USA) - Rubljov (9-)
3. Birrellová (Austr.) - Pegulaová (4-USA) / nejdříve ve 21:00 SELČ
4. Krejčíková (ČR) - Svitolinová (10-Ukr.) / nejdříve v pondělí v 01:00 SELČ
5. Basavareddy (USA) - Zverev (3-Něm.)
COURT 3 (od 17:00 SELČ)
1. Lehečka (22-ČR) - Boyer (USA)
2. Menšík (16-ČR) - Quinn (USA)
COURT 9 (od 18:00 SELČ)
1. H. Chan/X. Jiang (8-Tchaj-wan/Čína) - Aojamaová/Bucsaová (Jap./Šp.)
2. L. Kičenoková/Perezová (6-Ukr./Austr.) - Cirsteaová/Kalinská (Rum./-) / nejdříve v 19:30 SELČ
3. Kasatkinová (15-Austr.) - Bronzettiová (It.)
4. Nosková (20-ČR) - Jovicová (USA)
COURT 8 (od 17:00 SELČ)
1. Hunterová/Krawczyková (Austr./USA) - Muhammadová/Schuursová (5-USA/Niz.)
2. Melicharová-Martinezová/Samsonovová (USA/-) - Townsendová/S. Zhang (3-USA/Čína)
3. Stearnsová/Vondroušová (USA/ČR) - Stollárová/F. Wu (Maď./Tchaj-wan)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
česká pětka pošle soky ven.
Začátek programu čeká Jirku,
ten sfoukne Boyera jako sirku.
Chvilku po něm přijde na řadu Jakub,
Quinna rozdrť a ještě Josefíně dárky nakup!
Linda má soupeřku z oblasti dvojitých eLek,
Jovič prohraje znovu, nikdo by se nelek(l).
Bára hraje až hoďku po půlnoci,
Svitolinu přehraje, té nebude pomoci.
A na závěr naše oblíbená Muška,
rychle do dalšího kola, ať to není fuška.
Tak ať se daří ve Queen City,
radostí bude fanoušek sytý.
Pro štěstí
https://youtu.be/mfMnNqn-hKg?si=Ed_F7rnscMZeWno8
nesmí to přehnat s večeří.
Elina si z toho na zadek gecne.
udělej mi radost maličkou.
Poraž Káju z Francie,
ona končí, tak to přežije.
dnes hraje Kája
vzhůru do Ohája