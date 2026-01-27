Česká zkáza ve čtyřhře pokračuje. Fantastická jízda Rikla s Nouzou končí, další favority nezaskočili
Nouza/Rikl – Harrison/Skupski 2:6, 3:6
Nouza s Riklem v Melbourne potvrdili, že se ve čtyřhře nadále zlepšují a mohou se vyrovnat i těm nejlepším deblistům světa. Cestou do premiérového grandslamového čtvrtfinále vyřadili především turnajové dvojky Henryho Pattena a Harriho Heliövaaru a postarali se o velké překvapení.
Životní turnaj však zakončili jasnou porážkou proti turnajovým šestkám Harrisonovi se Skupskim. S americko-britskou dvojicí uhráli pouhých pět her a jejich životní turnaj tak skončil před branami semifinále.
Určitě ale dokázali, že jejich nominace na blížící se daviscupový zápas se Švédskem nebyla od věci. Poprvé totiž dostali důvěru kapitána Tomáše Berdycha a při své premiéře v národním týmu by měli nastoupit v nejlepší formě.
V Melbourne tak za posledních 24 hodin vyhasly všechny zbývající české naděje mezi dospělými. Už včera dohrála v mixu Kateřina Siniaková, která dnes neuspěla ani v ženské čtyřhře, ve které neobhájí loňský titul. Zkázu ve čtyřhrách korunovali právě Nouza s Riklem, kteří nedokázali zaskočit další favority.
