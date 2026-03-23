České derby na Masters nebude. Bouzková s Valentovou definitivně končí

DNES, 17:56
WTA MIAMI - Ve čtvrtfinále ženské čtyřhry na prestižní tisícovce v Miami mohlo dojít na český souboj. Marie Bouzková s Terezou Valentovou však na cenný skalp nenavázaly a v osmifinále prohrály jednoznačně 3:6, 2:6 s dvojicí Xinyu Jiang, Yi-Fan Xu. Číňanky budou dalšími soupeřkami Kateřiny Siniakové.
Xu Yi-Fan
Siniaková Kateřina
Bouzková Marie
Jiang Xinyu
Valentova Tereza
Marie Bouzková a Tereza Valentová v Miami definitivně končí (© Michal Sváček / MFDNES + LN / Profimedia)

X. Jiang/Y. Xu – Bouzková/Valentová 6:3, 6:2

Bouzková s Valentovou si v úvodním kole vyšláply na deblové specialistky Ljudmylu Kičenokovou a Desirae Krawczykovou, ale na cenný skalp nenavázaly a další vítězství na prestižní akci v Miami nezaznamenaly.

České tenistky šly do vedení 2:1 s brejkem, avšak ve zbytku utkání už na Jiang a Xu jasně nestačily. Náskok ihned ztratily a od stavu 3:3 hladce prohrály následující tři gamy. Ve druhé sadě sice samy zlikvidovaly manko brejku, ovšem v posledních čtyřech hrách získaly dohromady jen jeden fiftýn.

Z českých hráček tak pokračuje v deblové soutěži na letošním Miami Open už jen Siniaková. Rodačka z Hradce Králové po boku domácí Taylor Townsendové útočí na svůj premiérový Sunshine Double, jelikož společně před necelými dvěma týdny kralovaly v Indian Wells.

A právě čínskému duu Jiang, Xu budou Siniaková s Townsendovou čelit ve čtvrtfinále. Ve čtyřhře se na Floridě představila ještě Linda Nosková, která s obhájkyní titulu Dianou Šnajderovou z Ruska vypadla hned v prvním kole.

Siniaková dál útočí na Sunshine Double

Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 1000 v Miami

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
misa
23.03.2026 18:21
Zápas se moc nepovedl, ale Maruška už aspoň může obrátit svou pozornost na antuku. Doufám, že opravdu bude hrát příští týden v Bogotě, kde by měla plnit roli nasazené jedničky. Mohl by to být důležitý turnaj pro další průběh její sezony.

Výhoda turnaje v Miami je ta, že Marii nečeká dlouhá cesta domů, bydlí na Floridě.

P.S. Úvodní fotka je z loňského semifinále v Praze
com
