České derby na Masters nebude. Bouzková s Valentovou definitivně končí
X. Jiang/Y. Xu – Bouzková/Valentová 6:3, 6:2
Bouzková s Valentovou si v úvodním kole vyšláply na deblové specialistky Ljudmylu Kičenokovou a Desirae Krawczykovou, ale na cenný skalp nenavázaly a další vítězství na prestižní akci v Miami nezaznamenaly.
České tenistky šly do vedení 2:1 s brejkem, avšak ve zbytku utkání už na Jiang a Xu jasně nestačily. Náskok ihned ztratily a od stavu 3:3 hladce prohrály následující tři gamy. Ve druhé sadě sice samy zlikvidovaly manko brejku, ovšem v posledních čtyřech hrách získaly dohromady jen jeden fiftýn.
Z českých hráček tak pokračuje v deblové soutěži na letošním Miami Open už jen Siniaková. Rodačka z Hradce Králové po boku domácí Taylor Townsendové útočí na svůj premiérový Sunshine Double, jelikož společně před necelými dvěma týdny kralovaly v Indian Wells.
A právě čínskému duu Jiang, Xu budou Siniaková s Townsendovou čelit ve čtvrtfinále. Ve čtyřhře se na Floridě představila ještě Linda Nosková, která s obhájkyní titulu Dianou Šnajderovou z Ruska vypadla hned v prvním kole.
Siniaková dál útočí na Sunshine Double
Výhoda turnaje v Miami je ta, že Marii nečeká dlouhá cesta domů, bydlí na Floridě.
P.S. Úvodní fotka je z loňského semifinále v Praze