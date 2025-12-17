České hvězdy seděly na lavičce. Muchová mohla napravit debakl, nehrála ani Vondroušová
Muchová nastoupila za svůj klub I.ČLTK Praha pouze v úterý a schytala výprask 2:6, 2:6 od jedné z letošních komet Terezy Valentové. Ve středu si mohla spravit chuť, ale svému týmu nakonec nepomohla. V soupisce stejného výběru figuruje také Vondroušová, nicméně ta nezasáhla do skupinových bojů vůbec.
Vítězství nad Plíšková Tennis Academy a druhé místo ve skupině si ovšem klub I.ČLTK Praha zajistil i tak. Ve dvouhrách bodovali Tereza Martincová, Nikola Bartůňková a Marek Gengel a za stavu 3:3 se šlo do čtyřher.
V nich se Bartůňková společně s Martincovou postaraly o další bod a své zápasy zvládly i Matěj Vocel s Gengelem a Jonáš Forejtek s Jiřím Barnátem.
I. ČLTK Praha – Plíšková Tennis Academy 6:3
Martincová – A. Kovačková 6:0, 7:5
Vocel – Kumstát 7:5, 1:6, 2:6
Bartůňková – Voraceková 6:4, 7:6 (7:3)
Nicod – Donald 4:6, 1:6
Gengel – Oberleitner 6:3, 7:6 (7:5)
Forejtek – Karol 6:7 (3:7), 6:7 (2:7)
Bartůňková/Martincová – A. Kovačková/Voraceková 6:2, 6:0
Forejtek/Barnát – Karol/Reček 7:6 (9:7), 6:3
Vocel/Gengel - Oberleitner/F. Duda 7:5, 7:6 (7:3)
Dohrávala se i prostějovská skupina, v níž domácí výběr už po dvouhrách rozhodl o výhře nad outsidery z Moravské Třebové. Bod pro favority přinesl mimo jiné i člen TOP 100 mužského žebříčku Dalibor Svrčina.
V extralize se naopak vůbec nepředstavili největší opory Lehečka s Tomášem Macháčem, přestože figurovali na soupisce.
TK Agrofert Prostějov – TJ Slovan Moravská Třebová 5:4
Sloboda – Fekete 3:6, 6:7 (2:7)
Paštiková – Smékalová 6:3, 6:4
Štruplová – Vajsejtlová 6:2, 6:3
Klimas – B. Novák 6:1, 6:2
Poljak – Lušovský 6:1, 7:6 (7:0)
Svrčina – Süč 6:2, 7:5
Paštiková/Štruplová – Hejtmánková/Šílová 1:2 / skreč
Pavlásek/Poljak – Lušovský/Süč / bez boje
Klimas/Svrčina – Fekete/B. Novák / bez boje
Došlo také na baráž o udržení se mezi elitou. Ta se uskutečnila v Liberci mezi domácím týmem a Pardubicemi. Vítězství slavily Pardubice a budou se v následujícím ročníku Tenisové extraligy účastnit předkola. Liberec naopak čeká propad do nižší ligy.
LTC Pardubice - LTC Liberec 5:4
Dymák - J. Novák 4:6, 5:7
Drugdová - Oliveriusová 7:6 (7:2), 3:6, 6:2
Petr - Kučera 6:2, 7:6 (10:8)
Kužmová - Charvátová 6:1, 6:1
Hrazdil - Martin 2:6, 0:6
Šmejkal - Černý 0:6, 1:6
Drugdová/Kužmová - Charvátová/Oliveriusová 6:4, 6:2
Dymák/Šmejkal - Martin/Majšajdr 6:4, 2:6, 8:10
Hrazdil/Petr - Černý/J. Novák 5:7, 6:2, 10:4
Finále letošní edice Tenisové extraligy je na programu v pátek v Říčanech. Znovu po roce se o titul utkají Sparta, která obhajuje prvenství, a Přerov v čele s Lindou Noskovou.
