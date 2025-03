Čeští fanoušci jsou neskuteční. Nosková se těší na dubnovou kvalifikaci a domácí prostředí

Linda Nosková (20) přijala před dubnovou kvalifikací Poháru Billie Jean Kingové roli prozatímní týmové jedničky. Před turnajem v Ostravě, kde se Češky utkají s Brazílií a Španělskem, se těší na domácí prostředí. V nahrávce pro média řekla, že se v současné době cítí fit. Věří, že tým kapitána Petra Pály v boji o jediné postupové místo uspěje a zahraje si na finálovém turnaji v čínském Shenzhenu.

"Je to fajn, takovou roli jsem měla už vloni v Málaze (ve finálovém turnaji Poháru BJK). Bohužel se nám to tam nepovedlo. To, že ale budeme letos hrát kvalifikaci v Česku, je velký sen. Mohu si zahrát takovou soutěž před domácím publikem," uvedla Nosková.

Dvacetiletá rodačka ze Vsetína, které patří ve světovém žebříčku 31. místo, je aktuálně třetí nejvýše postavenou Češkou v pořadí WTA. Před ní jsou jen Karolína Muchová (15.) a Barbora Krejčíková (16.). Krejčíková v nominaci chybí kvůli zranění, účast Muchové je v jednání. Kapitán Pála, který může udělat ještě tři změny, s ní bude, stejně jako s Kateřinou Siniakovou, hovořit po březnovém turnaji v Miami.

I přes případné budoucí změny by Nosková neměla v týmu chybět. Těší se na domácí kulisu, kvalifikace se bude hrát od 10. do 12. dubna v ostravské RT Torax Areně. "Vždycky hraju ráda v Česku. Myslím, že čeští fanoušci jsou neskuteční, patří k nejlepším na světě. Kdykoliv si můžu zahrát jakýkoliv zápas v Česku, je to úžasný pocit. Je úžasné, že budeme hrát týmovou soutěž s takovou historií," podotkla Nosková.

Na dálku sledovala část únorové kvalifikace Davisova poháru, kde čeští tenisté porazili ve stejné hale Jižní Koreu 4:0 na zápasy. "Kluci to zvládli dobře a fanoušci taky nezklamali. Těším se na podobnou atmosféru," řekla Nosková.

PRVNÍ NOMINACE na domácí @billiejeankingcup

České barvy by měla v Ostravě hájit pětice Linda Nosková, Marie Bouzková, Sára Bejlek, Dominika Šalková a Tereza Valentová. ❤️‍



ℹ️ Do začátku může kapitán Petr Pála udělat 3 změny. Vstupenky jsou v prodeji síti @ticketportalcz. pic.twitter.com/YHBX2c1kRW — JSME ČESKÝ TENIS (@jsmeceskytenis) March 13, 2025

Loňská čtvrtfinalistka Australian Open má letos zápasovou bilanci 9:7. Nejdále se dostala do semifinále turnaje v Abú Zabí, byla také mezi nejlepšími osmi v Dubaji. "Momentálně jsem na letišti, čekám na let z Indian Wells do Miami, kde budu hrát až za několik dní. Mezi těmito turnaji je vždycky dlouhá prodleva, hlavně když se vám nepodaří ten první. Někdy je to složitější, ale nemusím mít pořád nadupaný program. Jsem rozhodně zdravá, nemám žádné zdravotní potíže," uvedla Nosková.

Češky vstoupí do kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové 10. dubna duelem s Brazílií, o dva dny později se utkají se Španělskem. Na finálový turnaj postoupí jen vítěz skupiny. "Oba týmy mají skvělé hráčky. Jestli za Španělsko nastoupí (Paula) Badosaová nebo (Beatriz) Haddadová Maiaová za Brazílii, bude to určitě těžké. Vždy stačí jedna dobrá hráčka v týmu, aby bylo těžké celý tým porazit," řekla Nosková.

Věří, že ale i Češky mají šanci na úspěch. Finálový turnaj se uskuteční v listopadu v Shenzhenu. "Nebránila bych se, kdybychom postoupily. A je jedno, kde by to bylo," doplnila Nosková.