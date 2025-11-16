Čeští reprezentanti znají los lednového United Cupu. Menšík vyzve dva elitní hráče
Hlavními oporami českého týmu, který zápasy ve skupině odehraje v Sydney, by měli být Menšík s Krejčíkovou. V nominaci jsou také Dalibor Svrčina, Adam Pavlásek, Linda Fruhvirtová a Miriam Škoch.
Český výběr, který reprezentoval Tomáš Macháč s Karolínou Muchovou, si proti Norsku zahrál ve skupině už letos a zvítězil 2:1. Poté došel až do semifinále, ve kterém podlehl týmu USA. Američané nakonec po finálovém triumfu nad Polskem získali titul. Norsko, jehož maximem je loňské čtvrtfinále, by měl vést dvanáctý hráč světa Ruud, kterého doplní Viktor Durasovic, Malene Helgöová, Astrid Olsenová a deblová specialistka Ulrikke Eikeriová.
V nominaci Austrálie nechybí světová sedmička Alex de Minaur, spolu s ním by měli v Sydney startovat Jason Kubler, John-Patrick Smith, Maya Jointová, Maddison Inglisová a Storm Hunterová.
Vedle skupiny D se v Sydney budou hrát ještě skupiny B (Kanada, Belgie, Čína) a F (Německo, Polsko a Nizozemsko). Skupiny A (USA, Španělsko, Argentina), C (Itálie, Francie, Švýcarsko) a E (Velká Británie, Řecko, Japonsko) se uskuteční v Perthu.
Vítězové skupin postoupí do čtvrtfinále, ve kterém je doplní dva nejlepší týmy z druhých míst - jeden z Perthu a jeden ze Sydney. Hrát se bude na tři zápasy, po mužské a ženské dvouhře přijde na řadu smíšená čtyřhra.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
