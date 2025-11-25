Chci vyhrát Australian Open, přeje si Alcaraz. Touží překonat rekord legendárního krajana Nadala
Alcaraz měl letos velmi povedenou sezonu. Začalo se mu dařit od startu antukové sezony a od té chvíle si zahrál o titul na desíti z 11 turnajů a osmkrát byl úspěšný, z toho dvakrát na grandslamech (French Open a US Open). Podlehl pouze svému největšímu rivalovi Janniku Sinnerovi ve Wimbledonu a v závěru roku na Turnaji mistrů v Turíně.
Celkově vyhrál 89 % zápasů a zaznamenal 17 výher proti kolegům z TOP 10. Tyto statistiky jsou téměř totožné jako měl Nadal v roce 2008. Antukový král tehdy uspěl v 82 z 93 utkání (88 %) a získal taktéž osm trofejí z toho dva na grandslamech (French Open a Wimbledon). Navíc poprvé zakončil rok jako světová jednička (Alcarazovi se to povedlo letos podruhé).
Na jednu ze svých nejlepších sezon navázal nejlépe jak to jen šlo. Hned v lednu 2009 poprvé v kariéře ovládl úvodní grandslam roku v Melbourne. A o to stejné se pokusí i Alcaraz v roce 2026. "Příští rok? Chci vyhrát Austrálii," netají rodák z Murcie.
Největší motivací pro dvaadvacetiletého tenistu je překonání rekordu svého slavnějšího krajana. Nadal je už přes 15 let nejmladším hráčem, který kdy zkompletoval kariérní grandslam (zisk všech čtyř majorů). Povedlo se mu to na US Open 2010 ve věku 24 let a 102 dní. Pokud by Alcaraz v Melbourne vyhrál dokázal by to v pouhých 22 letech a 271 dnech. Šanci na toto prvenství bude mít tedy i v roce 2027.
