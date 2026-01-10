Chtěl s tenisem skončit, teď bude poprvé v TOP 10. Bublik slaví pátý titul od června
Musetti – Bublik 6:7, 3:6
Bublik byl na přelomu sezon 2024 a 2025 velmi nespokojený a hrozilo mu vypadnutí z TOP 100 světového pořadí. Tehdy pomýšlel na odchod do tenisového důchodu, ale vydržel a nakonec loni prožil nejlepší rok své kariéry, když od června triumfoval v Halle, Gstaadu, Kitzbühelu a Hangzhou. Dokonce kraloval na všech třech površích.
V životní formě evidentně pokračuje. V Hongkongu si totiž došel pro svou celkově devátou trofej. Ve finále skolil světovou sedmičku Musettiho, který naopak pokračuje ve svém trápení ve finálových zápasech.
V úvodním setu se Bublik nedostal k žádnému brejkbolu a likvidoval dvě hrozby na vlastním servisu. Vítěze musel určit tie-break, v němž měl Kazachstánec navrch jasně 7:2. Ve druhé sadě nedokázal potvrdit brejk na 2:1, ale Musetti vzápětí zaváhal na podání znovu a momentální světová jedenáctka už si náskok pohlídala.
Triumf v Hongkongu je pro Bublika výjimečný. Necelý rok poté, co zvažoval konec kariéry, totiž bude poprvé členem TOP 10 žebříčku. Dnešní prvenství ho vynese na desáté místo světového hodnocení.
"Mým jediným cílem v této sezoně bylo dostat se do TOP 10 žebříčku. Kdybyste mi loni v dubnu řekli, že se mi to povede, tak bych tomu nevěřil," uvedl Bublik při slavnostním ceremoniálu. Zřejmě si tak bude muset hned po prvním týdnu nového tenisového roku stanovit nový cíl.
Musetti naopak bude z Hongkongu odjíždět velmi zklamaný. Svou mizernou finálovou bilanci si totiž zhoršil na 2:7. V této fázi uspěl jen v úvodních dvou případech v sezoně 2022 v Hamburku a na domácí půdě v Neapoli. Přesto se pozitivum najde, protože finále na právě skončeném turnaji mu stačí na premiérový posun do TOP 5.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře