Cíl splněn. Alcaraz neměl s Musettim slitování, sezonu zakončí jako jednička
Alcaraz – Musetti 6:4, 6:1
Postup do dalších bojů měl Alcaraz zajištěný už před utkáním, o motivaci měl však přesto postaráno. V případě výhry by totiž ovládl svou skupinu a v semifinálovém duelu by se tak vyhnul úhlavnímu rivalovi Janniku Sinnerovi. Musetti naopak musel k postupu bezpodmínečně zvítězit, do osmého vzájemného utkání však šel s vědomím, že uspět dokázal jen jednou.
Musetti, hnaný vyprodanou arénou, se do náznaku problémů dostal ve čtvrté hře, díky výbornému servisu ale favorita k brejkové možnosti nepustil. Alcaraz působil na dvorci živějším dojmem, k bodům si často pomáhal úspěšnými přechody na síť i přesnými křižnými forhendy.
Jednoručný bekhend hrající Ital držel k nadšení většiny z dvanácti tisíc fanoušků s favoritem krok především díky výbornému servisu. První brejkbol a zároveň setbol si přesto vypracoval za stavu 5:4 Alcaraz, výborně rozehranou výměnu ale nezakončil. Litovat toho ale nemusel – o chvíli později už druhou šanci proměnil a po 45 minutách získal úvodní sadu poměrem 6:4.
Světová jednička přehrávala svého soupeře především z forhendové strany, kde si Španěl připsal v první hře druhé sady dvanáctý vítězný bod, jeho soupeř neměl na kontě do té doby žádný. Musetti, který na turnaj po tenisovou smetánku dorazil bezprostředně po finálovém boji v Aténách s Novakem Djokovičem, přišel ve čtvrté hře o svůj servis čistou hrou a ztrácel už 1:3.
Hned v následujícím gamu se k prvním svým brejkbolovým možnostem dostal i domácí tenista, Alcaraz se ale ze stavu 15:40 díky výborným servisům dostal a vedl už o tři hry.
Zlomený Ital se už na odpor nezmohl. Vzápětí si podruhé v řadě nepodržel podání a o osudu utkání bylo rozhodnuto. Alcaraz zápas bez problémů dovedl za hodinu a 22 minut do vítězného konce 6:4, 6:1.
Alcaraz se tak v semifinále utká s vítězem pátečního utkání druhé skupiny mezi Alexanderem Zverevem a Félixem Augerem-Aliassimem.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře