Cíl splněn. Alcaraz neměl s Musettim slitování, sezonu zakončí jako jednička

DNES, 22:11
TURNAJ MISTRŮ - Carlos Alcaraz (22) ovládl na Turnaji mistrů v Turíně i svůj třetí duel, když si poradil s domácím Lorenzem Musettim (23) hladce ve dvou setech 6:4, 6:1. Španělský tenista si kromě prvního místa ve skupině zajistil i pozici světové jedničky na konci roku. Ital se naopak s turnajem loučí. Do semifinále tak postoupí ze druhého místa Alex de Minaur (26), kterého čeká už jistý vítěz druhé skupiny Jannik Sinner (24).
Carlos Alcaraz zvládl i svůj třetí duel na Turnaji mistrů (@ ČTK / imago sportfotodienst / Paul Zimmer)

Alcaraz – Musetti 6:4, 6:1

Postup do dalších bojů měl Alcaraz zajištěný už před utkáním, o motivaci měl však přesto postaráno. V případě výhry by totiž ovládl svou skupinu a v semifinálovém duelu by se tak vyhnul úhlavnímu rivalovi Janniku Sinnerovi. Musetti naopak musel k postupu bezpodmínečně zvítězit, do osmého vzájemného utkání však šel s vědomím, že uspět dokázal jen jednou.

Musetti, hnaný vyprodanou arénou, se do náznaku problémů dostal ve čtvrté hře, díky výbornému servisu ale favorita k brejkové možnosti nepustil. Alcaraz působil na dvorci živějším dojmem, k bodům si často pomáhal úspěšnými přechody na síť i přesnými křižnými forhendy.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Jednoručný bekhend hrající Ital držel k nadšení většiny z dvanácti tisíc fanoušků s favoritem krok především díky výbornému servisu. První brejkbol a zároveň setbol si přesto vypracoval za stavu 5:4 Alcaraz, výborně rozehranou výměnu ale nezakončil. Litovat toho ale nemusel – o chvíli později už druhou šanci proměnil a po 45 minutách získal úvodní sadu poměrem 6:4.

Světová jednička přehrávala svého soupeře především z forhendové strany, kde si Španěl připsal v první hře druhé sady dvanáctý vítězný bod, jeho soupeř neměl na kontě do té doby žádný. Musetti, který na turnaj po tenisovou smetánku dorazil bezprostředně po finálovém boji v Aténách s Novakem Djokovičem, přišel ve čtvrté hře o svůj servis čistou hrou a ztrácel už 1:3.


Hned v následujícím gamu se k prvním svým brejkbolovým možnostem dostal i domácí tenista, Alcaraz se ale ze stavu 15:40 díky výborným servisům dostal a vedl už o tři hry.

Zlomený Ital se už na odpor nezmohl. Vzápětí si podruhé v řadě nepodržel podání a o osudu utkání bylo rozhodnuto. Alcaraz zápas bez problémů dovedl za hodinu a 22 minut do vítězného konce 6:4, 6:1.

Alcaraz se tak v semifinále utká s vítězem pátečního utkání druhé skupiny mezi Alexanderem Zverevem a Félixem Augerem-Aliassimem.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
1
Blondie
13.11.2025 22:16
Juchuchuchuchu
