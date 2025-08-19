Cirkus skončil. Siniaková si mix na US Open nakonec vůbec nezahraje, Sinner odstoupil

DNES, 12:45
Aktuality 110
Kateřina Siniaková (29) si smíšenou čtyřhru na grandslamovém US Open nakonec vůbec nezahraje. Do soutěže mixu původně obdržela divokou kartu společně s Jannikem Sinnerem (24), ale aktuální lídr singlového žebříčku se po skreči ve finále na Masters v Cincinnati stále necítí fit a odstoupil. Rodačka z Hradce Králové nedostala šanci hrát s některým z náhradníků a do turnaje nezasáhne.
Kateřina Siniaková zřejmě mix po boku Jannika Sinnera neabsolvuje (© MARK KOLBE / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Sinner se o mixu na US Open po skreči v pondělním finále na Masters v Cincinnati vůbec nezmínil. Po předčasném konci souboje o titul neabsolvoval tiskovou konferenci, ale aspoň zodpověděl pár otázek, které mu připravila ATP. A v odpovědích naznačil, že soutěž smíšené čtyřhry po boku Siniakové neabsolvuje, jelikož potřebuje pauzu.

"Dám si pár dní pauzu a pak se vrátím. Doufám, že budu připravený. US Open je těžký turnaj. Grandslamy jsou pro mou kariéru velmi důležité, ale nyní se musím především zotavit," uvedl aktuální lídr mužského singlového žebříčku.

Už při slavnostním ceremoniálu na kurtu se omluvil fanouškům, kteří se těšili na finálový šlágr. "Od včerejška jsem se necítil dobře. Snažil jsem se, ale už to nešlo. Je mi to moc líto," řekl loňský šampion US Open.

Siniaková tak musela řešit další komplikaci. Problémy s její účastí v mixu na US Open už připomínaly cirkus, který vyvrcholil pár minut před startem soutěže. Siniaková a Sinner byli z pavouku nejprve odstraněni a dlouho se nevědělo, kdo je nahradí. Šanci nakonec dostanou domácí Danielle Collinsová s Christianem Harrisonem.

Rodačka z Hradce Králové organizátory několikrát kritizovala a možná to udělá znovu. Majitelka 10 grandslamových trofejí ze čtyřhry žen a vítězka mixu na loňské olympiádě a v nedávném Wimbledonu nedostala žádnou zprávu od pořadatelů ohledně změny formátu. Po hlasité kritice zažádala společně s mužskou deblovou světovou jedničkou Marcelem Arévalem o divokou kartu. Tu nakonec obdržela spolu se Sinnerem, jemuž před pár dny odřekla účast domácí Emma Navarrová.

V mixu na letošním US Open tak bude startovat z českých tenistů pouze Karolína Muchová po boku Rusa Andreje Rubljova. V prvním kole vyzvou domácí duo Venus Williamsová, Reilly Opelka.

Mix startuje v úterý a na programu je první a druhé kolo. Šampiony poznáme již ve středu. Siniaková se Sinnerem měli začít proti Belindě Bencicové a Alexanderovi Zverevovi, kteří nastoupí proti Collinsové a Harrisonovi.

Pořadatelé US Open klidně mohli mít další omluvenky. Carlos Alcaraz a Iga Šwiateková, kteří stejně jako Sinner hráli pondělní finále v Cincinnati, ale účast potvrdili.

Přehled mixu na US Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

110
SpacialRecognition
19.08.2025 18:21
Diskuze potrebuje emotikon klauna, aby se vystizne dala popsat ta klauniada, jiz je ten mix.
Reagovat
paddy
19.08.2025 18:18
tak nakonec jsem tipnul správně, že Siniaková nebude, ale uznávám, bylo to opravdu těsné, doslova z mečbolu smilesmilesmile

tleskám sobě i pořadatelům
smilesmilesmile
https://www.youtube.com/watch?v=QXIDXi5zeZk
Reagovat
jih
19.08.2025 18:15
Další důkaz, že to tzv. losování je švindl.... Vždyť si vemte, kolik je desítek dvojic v kvalifikaci USO a zrovna se k sobě dostaly dvě zaručeně nejdelší jména (jaká asi byla pravděpodobnost, jestli to někdo umíte spočítat?)...

>> Guiomar Maristany Zuleta de Reales - Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah
Reagovat
Preview.lover
19.08.2025 18:04
Errani/Vavassori vyřadili nasazené dvojky, aniž by čelili jedinému breakballu.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 18:10
tam ještě existují breakbally?
Reagovat
PTP
19.08.2025 17:27
Je tam vyloženě narváno na tom Megamixu
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 17:35
nemá v tom náhodou prsty i M-glou?
Reagovat
Preview.lover
19.08.2025 17:35
ne, ale chválil to
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 17:39
samozřejmě, takový kraviny jsou mu blízký...
Reagovat
com
19.08.2025 17:44
Nakonec to ram vyhraje stara Errani
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 17:26
tohle udělat Velkomatce To by ten mix komplet zrušili.
Reagovat
pantera1
19.08.2025 17:34
To by padaly hlavy a někdo by šel sedět .
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 17:40
možná by mu dala rovnou facku a to by i ležel.
Reagovat
pantera1
19.08.2025 17:42
Asi takhle nějak?

https://youtu.be/5DphINY0cLg?si=gvC6s4gKn79CMwDQ
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 17:50
já čekal Růžičkovou, ale Bud... samozřejmě respekt! S Terencem mí oblíbenci. Málokdo ví, jaké zajímavé životní příběhy měli, jak se dostali l sobě atd. Oba plavali na vysoké úrovni, Bud dokonce na OH. Úžasné přátelství. A Terence uměl skvěle i vážné role. Zahrál si i s C. Deneuve...
Reagovat
pantera1
19.08.2025 17:56
Taky je miluji. Ano znám jejich životní příběhy, Bud byl zamlada když plaval fakt borec, to štýlko jaký měl . Top dvojka, vždycky se na ně ráda podívám .
Reagovat
alcaraz.dva
19.08.2025 17:21
Pravdepodobnost, že spickovi debliste turnaj nakonec vyhrají je velmi vysoka..
Proto pořadatel snazeji se tomu branit, když uz
Reagovat
tommr
19.08.2025 17:14
Na Katku se v poslední době valí jedno neštěstí za druhým. V singlu se jí nedaří a hrozí jí vypadnutí z první stovky, v deblu přišla vlastní vinou o post světový jedničky a v mixu jí pěkně vypekli pořadatelé USO. Jsem zvědavej jak to všechno ustojí ...
Reagovat
Blondie
19.08.2025 17:21
Neštěstí vypadá OPRAVDU jinak.
Reagovat
horska.kraslice
19.08.2025 17:22
Nejde přece o život, takže ...
Reagovat
HankMoody
19.08.2025 17:22
Ty ses uplne mimo. Vyhrala naposledy turnaj na tvrdym povrchu, predtim hrala dobre na trave, vyhrala Wimbledon v mixu a ty tady pises o nejakem nestesti. Nestesti mas asi v hlave mi prijde, protoze ty tvoje prispevky by stali za analyzu nejakyho psychologa.
Reagovat
Blondie
19.08.2025 17:38
Mně přijde, že Tommorovu hlavu tvoří jen TENIS. Nic jinýho v ní nemá...
To, co tady někdy plodí, je fakt strašidelný.
Úplně nulový odstup, žádný nadhled, úplně celý svět interpretovaný jen skrze tenis.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 17:42
ale kdyby se tam vloudilo něco jiného, pak by to zkreslovalo jeho prognózy a to přece nechceme.
Reagovat
Blondie
19.08.2025 17:46
Jako mně taky někdy zkazila den nějaká Petina mizerná prohra ze ztraceného vedení, ale abych svět viděla skrze výplet, to fakt nechci.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 18:12
mně stačilo na chmelu, že jsem večer viděl na pokoji dráty
Reagovat
tommr
19.08.2025 17:58
je tohle ještě vůbec tenisový forum? Poslední dobou to vypadá jako by to zcela ovládli pomatení aktivisti ...
Reagovat
Blondie
19.08.2025 18:02
Na první otázku: ano, je to tenisové forum. Co tě vede k myšlence, že tomu tak není?
Na druhou otázku: s tou pomateností bych zrovna u tebe byla taková... opatrnější.
Reagovat
annah
19.08.2025 17:26
Takové neštěstí bych si přála taky...
Reagovat
Stippy
19.08.2025 17:14
Naštvi se, Katko, a vyhraj co se dá.
Reagovat
com
19.08.2025 17:12
Siniačka chudák už určitě čekala v šatně a ani bych se nedivil, že tam přišel nákej uklízeč a jen ji řekl -

Děkujeme, odejděte smile
Reagovat
PTP
19.08.2025 17:14
Bylo to z amplionu v šatně : Hráči na kurt, prosím - Siniaková, kam se serete ?!
Reagovat
frenkie57
19.08.2025 18:21
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 16:59
takže, kdyby se jim na to světová No1-2 vysrala rovnou, tak by se aspoň nezúčastnila s grácií.
Tohle by si zasloužilo velké veřejné zostuzení a prázdné tribuny.
Reagovat
aligo
19.08.2025 16:57
Tak to je fakt trapárna, že Kateřinu vyhodili a dali tam úplně někoho jiného
Reagovat
Preview.lover
19.08.2025 16:47
Místo nich bude hrát Collins/Harrison
Reagovat
com
19.08.2025 16:48
Katka jako nic jo

Takže blejem?
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 16:56
jaá se přidám, jedno nestačí
Reagovat
Blondie
19.08.2025 17:21
Připojuji se
Reagovat
JLi
19.08.2025 17:56
Dáš to 37krát jako Zverev?
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 18:08
myslím, že jsme ho už společnýma silama překonali.
Reagovat
The_Punisher
19.08.2025 18:20
Jo, blejem Hnus velebnosti ...
Reagovat
Trojchyba_Mat
19.08.2025 16:49
Reagovat
PTP
19.08.2025 17:00
Ta namachrovaná 3,14ča! Bleju velebnosti :
Reagovat
horska.kraslice
19.08.2025 17:09
No jo, pořadateli bylo předem avizováno, že je to "turnaj" předních singlistů v disciplíně mix debl, takže se volí/oslovují singlisté a jenom sem tam se k singlistovi přiřadí nějaký deblista. (Prostě dva deblisti byť sebelepší zde asi nepřicházejí v úvahu). Jenže přední singlisti-chlapi už zřejmě došli...(tudíž Katka nemá být momentálně ke komu přiřazená), a tak pořadatelé sáhli po singlistce v pořadí, tj. Collins. (Jsem zvědavá, jak to vlastně nakonec celé dopadne).
Reagovat
Trojchyba_Mat
19.08.2025 16:20
OT: Fils se odhlásil z US Open... Jen jestli to chlapec po únavovce bederního obratle neuspěchal jako tenkrát Badosa
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 16:21
no nazdar
Reagovat
pantera1
19.08.2025 17:02
Zas má problémy s výjezdní doložkou, to je ta druhá jakost.
Reagovat
Serpens
19.08.2025 15:40
Prestiž a originalita se nedá vymyslet, prosadit a uskutečnit ze dne na den, to se musí prostě vyvinout. Tahle fraška se zařadí po bok Laver Cupu a zmizí v propadlišti dějin.
Reagovat
pamppampalini
19.08.2025 15:59
Doufam!
Reagovat
Trojchyba_Mat
19.08.2025 16:11
Když už jsme u Laver Cupu, tak si ho letos poprvé vyzkouší i Kuba
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 16:23
na Laver cup mi nešahej Je to exhibice, která si na nic nehraje.Že si hraje GS na exhibici je už horší...
Reagovat
Trojchyba_Mat
19.08.2025 16:24
Taky mám LC rád, je to povedená akce
Reagovat
aligo
19.08.2025 16:25
Reagovat
aape
19.08.2025 17:11
Reagovat
annah
19.08.2025 17:31
Viděla jsem první ročník v Praze naživo a bylo to super. Úžasná akce. Zážitek!!
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 17:36
já tam poslal rodinu a pořád vzpomínají koho tam viděli.
A ta barva kurtu
Reagovat
Stippy
19.08.2025 17:15
Tak!
Reagovat
JLi
19.08.2025 15:24
To je napínavé jak malé gaťky
Reagovat
pamppampalini
19.08.2025 15:12
Som zvedavy, ako to dopadne!
Reagovat
com
19.08.2025 15:20
Katka se zas přisockuje k Arévalovi, ale ten se bude hrat na uraženýho, tak ostrouhaj oba dva
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 16:27
a kam vlastně ten Arévalo zmizel, že pak Káča hledala jiný?
Reagovat
com
19.08.2025 16:32
É-myčka N. se Sypačem vyjebala, tak k němu byla přiřazena Katka.

Sypač vyjebal s Katkou, tak k ní bude přiřazen ... smile

Pochybuju, že tam Siniačka teď běhá mezi kurtama a ptá se chlapů sama, kterej je volnej
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 16:40
sleduje obrazovku, jak se u jejího jména mění chlapi
Reagovat
com
19.08.2025 16:45
měla si vydupat toho jak s nim vyhrala mix Wimbledonu.. Uz by aspon byl* sehrani smile
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 17:04
ale to ne, wimbledonský vítěz jim nebyl dost dobrý... Možná tam potřebovali protlačit už půl roku končící Danielku A s Harrisonen mají jaký žebříček? Nebo to teď pár hodin před zahájením najednou nevadí a vezmou klidně i hajzlbábu?
Reagovat
PTP
19.08.2025 17:09
Nebo Slajzbábu
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 17:38
Metelescu už moc nehraje, ale zas to byla deblistka... A Ash, ta by je odpálkovala jak v kriketu.
Reagovat
PTP
19.08.2025 15:11
Pornofilmová klasika : Začne sama a postupně se k ní někdo přidá
Reagovat
JLi
19.08.2025 15:23
Nuda že?
Reagovat
com
19.08.2025 16:20
Cirkus Hul Berto smile
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 16:35
taky mě napadlo, že bymohla jít na kurt sama a někdo by se našel.
Ale teda je to skoro případ pro Srstku
Reagovat
horska.kraslice
19.08.2025 16:53
Jít na kurt sama a někdo by se našel - velmi pobavilo!!!!
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 17:06
tenistky mají přece pořád problémy se seznamováním, tak by to byla i příležitost
Reagovat
horska.kraslice
19.08.2025 17:18
No jo, takhle si bude muset počkat do AO 2026
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 17:22
Reagovat
Around_The_Grounds
19.08.2025 14:37
Kdyby lidé nebyli závislí a měli rozum, tak nikdo si na ten stadion lístek nekoupí. Budou tam jen sponzoři a prázdný stadion, a možná by jim to otevřelo oči. Ale protože jsou lidé závisláci, tak samozřejmě zaplatí stovky dolarů a půjdou tam. Demence.
Reagovat
pamppampalini
19.08.2025 15:09
Suhlaim!!!
Reagovat
aligo
19.08.2025 14:34
Teď chodí pořadatelé po ulici a shánějí, koho by tam postili hrát
Reagovat
Trojchyba_Mat
19.08.2025 14:35
Já už to bohužel nestíhám
Reagovat
pamppampalini
19.08.2025 14:17
Áno, cirkus a neúcta!
Pripravit sa tak na turnaj, ze najskor nevies, ci budes moct hrat, ci nie. Potom, ak mozes, par hodin pred zaciatkom nevies s kym! Neskutocne v 21. storoci! Hanba!
Reagovat
pamppampalini
19.08.2025 14:17
Sranda by bola, keby to Katka S. vyhrala cele i tak!!!
Reagovat
PTP
19.08.2025 14:21
A sama!
Reagovat
Sinuhet1
19.08.2025 14:32
Reagovat
Juras69
19.08.2025 14:36
Tak tady jsem se až doteď ještě nezasmál! Občas se dovím něco nového, často jsem nasr... na sprostotu a namachrovanost, která se tu objevuje... Ale toto je fakt dobrý fór!
Reagovat
alcaraz.dva
19.08.2025 13:51
Opelka dostal pokutu skoro 90.000$ za turnaj v IW..
Naval rozhodciho idi@tem, a zbytečně privolal na kurt fizioterapeuta
Reagovat
alcaraz.dva
19.08.2025 13:45
"I had the best night of my life"-umistila Kalinska foto z koncertu The Weeknd na instagram..těsně před finalem v Cincinnati
Tohle je potřebuje vstrebat
Reagovat
vojta912
19.08.2025 13:15
Škoda
Aspon bych měl komu nefandit. Russka a dopingový podvodník by byla jasná volba
Reagovat
3ryba16
19.08.2025 14:11
Ještě tak vědět, kdo by to mohl být - ta Russka. Všechny zkratky těch zamindrákovaných a pravdu ignorujících neznám.
Reagovat
aape
19.08.2025 17:21
Nevím, proč sis zasedl zrovna na Katku, ta je Ruska max z poloviny, matku má Češku a žije v ČR...
A s tím dopingovým podvodníkem jsi taky trochu mimo mísu
Reagovat
vojta912
19.08.2025 18:13
Dekuji za názor, ale nemate pravdu
Reagovat
Trojchyba_Mat
19.08.2025 12:48
Říkám, vem si Lehyho, Káťo
Reagovat
PTP
19.08.2025 13:00
Povidám, chci do Vršovic!
Reagovat
vojta912
19.08.2025 13:13
By ji mohla mladá Katka neodpadá Katka neodpadá vydrápat oči
Reagovat
pantera1
19.08.2025 13:43
Jo, to by mohlo být dobré spojení . A co ten její Holanďan, ti už spolu hrát nebudou?
Reagovat
PTP
19.08.2025 13:53
Až v Amstrálii
Reagovat
Trojchyba_Mat
19.08.2025 13:53
Wie weet? Ale bylo by to fajn
Reagovat
Trojchyba_Mat
19.08.2025 13:54
Jako, že by bylo fajn, kdyby spolu hráli
Reagovat
pantera1
19.08.2025 14:10
Jj to by bylo přímo sér gut . To by zas mohl být titul .
Reagovat
JLi
19.08.2025 14:24
Když by mu brnkla hned, tak stíhá doletět do večera???
Reagovat
Trojchyba_Mat
19.08.2025 14:28
Dnes v noci prohrál ve Winston Salemu, takže na pohodu
Reagovat
PTP
19.08.2025 14:31
Toho tam pupíci z vedení USO nechtějí, zrovna jako Salvádorce
Reagovat
Trojchyba_Mat
19.08.2025 14:33
Takže ten Lehy...
Reagovat
Trojchyba_Mat
19.08.2025 14:42
Jirka včera trénoval hoďku a půl s Runem, dnes žádný trénink psaný nemá... Že by se šetřil pro mix
Jinak, Menšík má dnes trénink s Djokovičem - kdyby měl někdo zájem, tak se dá sledovat zde https://www.usopen.org/en_US/video/practice-courts/court-p1.html od 17:00
Reagovat
pantera1
19.08.2025 14:45
Starý pán se uráčil přicestovat . To je dobře, jen ať s Kubou potrénují.
Reagovat
Trojchyba_Mat
19.08.2025 14:47
Novak se bál Danilovič, tak radši přiletěl
Reagovat
PTP
19.08.2025 14:52
Už ji v minulosti několikrát ojebal, tak už to musí napravit.
Reagovat
pantera1
19.08.2025 15:01
Učiní ji konečně šťastnou a třeba bude i výhra. Mu se moc nechtělo letět bez Patika. Potřebuje velkou podporu .
Reagovat
PTP
19.08.2025 15:08
Tak sorry, to byla Nina Stojanovič (jakotyč)
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 17:07
to se báli Trumpa, kdyby to náhodou vyhráli?
Reagovat
JLi
19.08.2025 15:19
Jsou krásní, měli by hrát pořád a všude pospolu
Reagovat

