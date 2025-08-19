Cirkus skončil. Siniaková si mix na US Open nakonec vůbec nezahraje, Sinner odstoupil
Sinner se o mixu na US Open po skreči v pondělním finále na Masters v Cincinnati vůbec nezmínil. Po předčasném konci souboje o titul neabsolvoval tiskovou konferenci, ale aspoň zodpověděl pár otázek, které mu připravila ATP. A v odpovědích naznačil, že soutěž smíšené čtyřhry po boku Siniakové neabsolvuje, jelikož potřebuje pauzu.
"Dám si pár dní pauzu a pak se vrátím. Doufám, že budu připravený. US Open je těžký turnaj. Grandslamy jsou pro mou kariéru velmi důležité, ale nyní se musím především zotavit," uvedl aktuální lídr mužského singlového žebříčku.
Už při slavnostním ceremoniálu na kurtu se omluvil fanouškům, kteří se těšili na finálový šlágr. "Od včerejška jsem se necítil dobře. Snažil jsem se, ale už to nešlo. Je mi to moc líto," řekl loňský šampion US Open.
Siniaková tak musela řešit další komplikaci. Problémy s její účastí v mixu na US Open už připomínaly cirkus, který vyvrcholil pár minut před startem soutěže. Siniaková a Sinner byli z pavouku nejprve odstraněni a dlouho se nevědělo, kdo je nahradí. Šanci nakonec dostanou domácí Danielle Collinsová s Christianem Harrisonem.
Rodačka z Hradce Králové organizátory několikrát kritizovala a možná to udělá znovu. Majitelka 10 grandslamových trofejí ze čtyřhry žen a vítězka mixu na loňské olympiádě a v nedávném Wimbledonu nedostala žádnou zprávu od pořadatelů ohledně změny formátu. Po hlasité kritice zažádala společně s mužskou deblovou světovou jedničkou Marcelem Arévalem o divokou kartu. Tu nakonec obdržela spolu se Sinnerem, jemuž před pár dny odřekla účast domácí Emma Navarrová.
V mixu na letošním US Open tak bude startovat z českých tenistů pouze Karolína Muchová po boku Rusa Andreje Rubljova. V prvním kole vyzvou domácí duo Venus Williamsová, Reilly Opelka.
Mix startuje v úterý a na programu je první a druhé kolo. Šampiony poznáme již ve středu. Siniaková se Sinnerem měli začít proti Belindě Bencicové a Alexanderovi Zverevovi, kteří nastoupí proti Collinsové a Harrisonovi.
Pořadatelé US Open klidně mohli mít další omluvenky. Carlos Alcaraz a Iga Šwiateková, kteří stejně jako Sinner hráli pondělní finále v Cincinnati, ale účast potvrdili.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
tleskám sobě i pořadatelům
https://www.youtube.com/watch?v=QXIDXi5zeZk
>> Guiomar Maristany Zuleta de Reales - Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah
https://youtu.be/5DphINY0cLg?si=gvC6s4gKn79CMwDQ
Proto pořadatel snazeji se tomu branit, když uz
To, co tady někdy plodí, je fakt strašidelný.
Úplně nulový odstup, žádný nadhled, úplně celý svět interpretovaný jen skrze tenis.
Na druhou otázku: s tou pomateností bych zrovna u tebe byla taková... opatrnější.
Děkujeme, odejděte
Tohle by si zasloužilo velké veřejné zostuzení a prázdné tribuny.
Takže blejem?
A ta barva kurtu
Sypač vyjebal s Katkou, tak k ní bude přiřazen ...
Pochybuju, že tam Siniačka teď běhá mezi kurtama a ptá se chlapů sama, kterej je volnej
Ale teda je to skoro případ pro Srstku
Pripravit sa tak na turnaj, ze najskor nevies, ci budes moct hrat, ci nie. Potom, ak mozes, par hodin pred zaciatkom nevies s kym! Neskutocne v 21. storoci! Hanba!
Naval rozhodciho idi@tem, a zbytečně privolal na kurt fizioterapeuta
Tohle je potřebuje vstrebat
Aspon bych měl komu nefandit. Russka a dopingový podvodník by byla jasná volba
A s tím dopingovým podvodníkem jsi taky trochu mimo mísu
Jinak, Menšík má dnes trénink s Djokovičem - kdyby měl někdo zájem, tak se dá sledovat zde https://www.usopen.org/en_US/video/practice-courts/court-p1.html od 17:00