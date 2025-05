Cítím se, jako bych vyhrála titul, usmívala se po triumfu Kvitová

WTA ŘÍM - Priority má jinde. Pochopitelně. Petra Kvitová (35) už v kariéře dokázala vše, o čem kdy snila. Přesto ji vítězství v prvním kole turnaje v Římě nad Irinou-Camelií Beguovou (7:5, 6:1) potěšilo. Poprvé totiž slaví jako maminka téměř ročního syna Petra. "Je to úleva. Nemusím se už tolik soustředit na to, abych získala první výhru," říkala vítězka.

Kvitová - Beguová 7:5, 6:1

Když před několika měsíci oznámila Petra Kvitová návrat na tenisové kurty, pro mnohé to bylo překvapení. I samotná tenistka však případná velká očekávání mírnila. "Tenis není na úrovni, že bych v tuto chvíli mohla vyhrávat turnaje. Budu ráda, když získám nějaký zápas. Jen bych chtěla upozornit lidi, ať nedoufají, že to bude nějaký zázrak. Uvidíme časem, jestli se to zlepší," říkala na počátku února.



A její slova se brzy vyplnila. Jodie Burrageová v Austinu, Varvara Gračovová v Indian Wells, Sofia Keninová v Miami a naposledy Katie Volynetsová v Madridu — ty všechny vystavily české legendě stopku hned v úvodu turnaje.

A positive start in the Eternal City @Petra_Kvitova gets the better of Begu 7-5, 6-1!#IBI25 pic.twitter.com/NayexGSF1L — wta (@WTA) May 6, 2025

Zlomit prokletí se Kvitové povedlo až v Římě. "V předchozích zápasech jsem byla blízko, ale nedopadlo to. Potřebuju hrát víc zápasů a vše půjde snáz. Jsem ráda, že jsem dnes vyhrála," netajila spokojenost tenistka.



A už plánuje i drobnou oslavu. "Hlavně v prvním setu to nebylo snadné. Cítím se, jako bych vyhrála titul. Dnes večer to oslavím. Asi si dám zmrzlinu a sklenku bílého vína," říkala se synem v náručí usměvavá Kvitová.



A právě k rodině mířila její další slova. "Je to speciální. Nebrali jsme nikoho dalšího, kdo by se o něj staral, takže se mu věnoval můj manžel. Jsem ráda, že jsem tu měla rodinu. V Madridu jsem ho (syna) s sebou neměla a bylo to smutné. Řekla jsem si, že takhle už ne," dodala.



O své další soupeřce, kterou bude hvězdná Tunisanka Ons Jabeurová, však Kvitová zatím nepřemýšlí. "Nechci se dívat moc dopředu. Jsem ráda, že jsem to dokázala dnes. Myslím, že to byl zase lepší zápas. Zlepšuju se velmi pomalu, ale daří se mi to. Je to vidět i na trénincích. Jsou to malé krůčky, ale jsem ráda, že jsem to dnes zvládla."

Výsledky turnaje WTA 1000 v Římě