Co byste měli vědět o finále Turnaje mistrů? 10 zajímavostí před bitvou Alcaraze a Sinnera
1) Bude se jednat o první finále Turnaje mistrů mezi světovou jedničkou a dvojkou od roku 2016, kdy tehdejší lídr žebříčku Andy Murray skolil Novaka Djokoviče. Jednalo se zároveň o poslední ročník, kdy oba finalisté prošli do souboje o titul s bilancí 4:0, tedy po třech výhrách ve skupině a vítězství v semifinále.
2) Poprvé v historii jsou ve finále Turnaje mistrů dva tenisté, kteří si v dané sezoně rozdělili rovným dílem čtyři grandslamové tituly. Kdo zakončí tento tenisový rok triumfem na páté největší akci mužského kalendáře?
3) Alcaraz a Sinner jsou teprve čtvrtou dvojicí v tomto století, která se na mužské tour potkala už pětkrát ve finále v roli světové jedničky a dvojky. Asi není překvapením, že předchozí zápisy učinili členové legendární Big Three v různých kombinacích. Konkrétně Roger Federer s Rafaelem Nadalem (2006), Djokovič s Nadalem (2011) a Djokovič s Federerem (2015).
4) Alcaraz odehraje už 11. letošní finále (největší počet od Murrayho třinácti v roce 2016) a bude útočit na devátý titul (největší počet od Murrayho devíti v roce 2016). Sinner absolvuje 10. finále v této sezoně a má na dosah šestý triumf.
5) Sinner vyhrál posledních 18 setů na Turnaji mistrů a také posledních 30 zápasů na halových betonech. Po cestě do finále letošního ročníku Turnaje mistrů neztratil ani jednou servis a uhájil už 59 gamů v řadě na vlastním podání (19 zaznamenal během triumfu na Masters v Paříži a 40 teď v Turíně).
6) Alcaraz je prvním španělským finalistou Turnaje mistrů od Nadala v roce 2013. Nadal nikdy tento podnik nevyhrál, posledním španělským šampionem je Alex Corretja (1998).
7) Sinner je prvním tenistou od Djokoviče v letech 2012-16, který došel do finále Turnaje mistrů třikrát po sobě. A může se stát prvním úspěšným obhájcem titulu na této akci po Djokovičovi (2022-23), nejmladším od Federera (2002-03).
8) Sinner bude usilovat o jubilejní 10. triumf na halových podnicích ATP. Alcaraz se porve o teprve druhý takový titul, letos v únoru kraloval na pětistovce v Rotterdamu.
9) Pokud budeme počítat jen souboje na oficiálních turnajích na hlavním okruhu, vede Alcaraz ve vzájemné bilanci 10:5. Na konci sezony měl navrch 4:3 Sinner, od té doby ovšem Alcaraz vyhrál sedm z osmi vzájemných soubojů. Konkrétně ve finále vede Alcaraz 5:2, na tvrdých površích 7:2 a na halových betonech 1:0. Sinnera na krytém hardu porazil ve druhém kole na Masters v Paříži v roce 2021, tehdy byl Ital světovou devítkou a Španěl se nacházel na 35. místě.
10) Sinner s Alcarazem letos na mužském okruhu dominují a obsadili devět z deseti míst ve finále na pěti největších turnajích. Jejich nadvládu dokázal narušit pouze Alexander Zverev na lednovém Australian Open, kde ve finále nestačil na Sinnera.
Preview finále Turnaje mistrů
