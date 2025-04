Cobolli se v Bukurešti dostal z krize a slaví premiérový titul na okruhu ATP

ATP BUKUREŠŤ - Flavio Cobolli (22) na turnaji ATP 250 v Bukurešti vybojoval svůj premiérový titul na nejvyšším okruhu. Ve finále porazil 6:4, 6:4 antukového specialistu Argentince Sebastiána Báeze (24) a definitivně se tak vymanil z letošní krize. Ital na turnaj přijížděl s letošní bilanci 0:7 v hlavních soutěžích turnajů ATP.

Cobolli – Báez 6:4, 6:4

Flavio Cobolli prožil velmi neúspěšný začátek sezony. V United Cupu sice úvodní dvě dvouhry vyhrál, ale od drtivé porážky s Tomášem Macháčem se mu přestalo dařit. Na všech akcích na nejvyšším okruhu skončil hned v prvním kole a jedinou výhru zaznamenal na nedávném challengeru v Phoenixu.

V Bukurešti se však z krize dokázal vymanit a potvrdil to ziskem prvního titulu na okruhu ATP v kariéře. Ve finále porazil turnajovou jedničku a antukového specialistu Argentince Sebastiána Báeze po využití až sedmého mečbolu.

Oba sety měly téměř identický průběh, Cobolli vždy dvakrát prolomil podání soupeře a jednou při svém servisu zaváhal. Ve druhé sadě to bylo za stavu 5:2, na druhý pokus však utkání dopodával a za hodinu a tři čtvrtě se mohl radovat z prvního titulu.

"Je to pro mě splněný sen, vždy jsem si přál získat titul na okruhu ATP. Jsem velmi šťastný, že se mi to podařilo. Je to můj největší úspěch kariéry. Přijel jsem sem po sérii nepovedených turnajů, kde jsem nevyhrál ani zápas a tady se mi povedlo rovnou vyhrát celý turnaj, takže z toho mám velkou radost," popisoval své pocity po vítězství italský tenista.

Cobolli se premiérové trofeje dočkal na druhý pokus. Loni ve Washingtonu v souboji o titul nestačil na Američana Sebastiana Kordu. Vítěz pětistovky v Riu Baéz promarnil šanci získat druhý titul v aktuální sezoně a osmý celkově.

Oba hráči se nyní přesunou na Masters do Monte Carla. Ital si odbyde debut v hlavní soutěži proti soupeři z kvalifikace. Argentinec vyzve českou jedničku Macháče a pokusí se zde prolomit prokletí prvního kola.

