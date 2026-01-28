Další bolestivá porážka pro Siniakovou. Obhájkyním titulu se odveta nepovedla a končí kanárem
Siniaková/Townsendová – Danilinová/Kruničová 2:6, 6:3, 0:6
Siniaková s Townsendovou v odvetě za loňské French Open nezačaly vůbec dobře. Češka si v první sadě prohrála obě podání, na příjmu si dvojice nedokázala vypracovat ani jeden brejkbol a Kruničová s Danilinovou hladce získaly první sadu.
V té druhé už se česko-americké duo výrazně zlepšilo. Konečně se jim podařilo vytvořit si šance při servisu soupeřek a od stavu 2:3 získaly čtyři hry v řadě. Stejně jako loni v Paříži tak musel rozhodnout třetí set.
V něm však Siniaková s Townsendovou začaly doslova katastrofálně. Nedokázaly využít zisku druhé sady, naprosto nic jim na kurtu nevycházelo a proti namotivovaným soupeřkám si Češka i Američanka prohrály svá podání. Na returnu byly opět bez šance a rychle prohrávaly 0:5. Kanára nedokázaly odvrátit ani při podání Townsendové a loňský titul neobhájí.
Češka pár hodin po vyřazení ze smíšené čtyřhry, kde se Semem Verbeekem padli po boji taktéž ve čtvrtfinále 8:10 v závěrečném super tie-breaku, musí zkousnout další bolestivou porážku. Letošní Australian Open, kde odehrála všechny tři soutěže, tak pro ni končí zklamáním. Ve dvouhře skončila ve druhém kole, v mixu přišla o neporazitelnost a v ženské čtyřhře se jí nepodařilo navázat na loňský titul.
Díval jsem se vedle na Hsieh/Ostapenko. A jsem fascinován, jak Hsieh ve svém věku pořád vládne! Na ní je vidět, že u všech úderů přemýšlí, že každý úder její i soupeřek je pro ni šachový tah. Zatímco Ostapenko hraje jak s IQ 50 (a to možná přeháním). Takže mi z toho vychází, že Katka a Hsieh by se měly dát dohromady. Ale to se samozřejmě nestane. A proto SinTown na GS mají maximálně na ČF. Na víc podle mě ne. Pár Katka+Hsieh na to má, aby GS vyhrával.
Imho jestli nějaký repairing, tak aktuálně by dával smysl hlavně návrat ke Storm Hunter. A Coco Gauff by asi taky neřekla ne, kdyby ji Katka oslovila na další společné RG...
Tenhle poslední zápas samozřejmě největší zklamání z těch tří čtvrtfinále. Kdyby to skončilo 6:2 6:0, tak se to nějak vysvětlí: blbý den, Katka avizovala únavu kvůli programu, soupeřky vynikající výkon... Ale ve druhém setu bylo vidět, že ta síla na minimálně na vyrovnaný zápas tam je. Akorát místo aby vyrovnání k něčemu pomohlo, ve třetím setu působily obě totálně rezignované od prvního gemu.
Mertens je jednu výhru od návratu na čelo žebříčku a pokazit si to může už jenom sama. Je to asi fér, bez vyhraného GS nebo TM je první místo těžko udržitelné. Šlo by to přes WTA1000, ale Katka jich půlku ani nehraje, takže není o čem.