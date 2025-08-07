Další krutá rána. Martincovou znovu trápí koleno, od tenisu si odpočine
Poslední červencový den minulého roku odehrála Martincová zápas na turnaji ve francouzském Nantes. Poté si musela kvůli neustupujícím problémům s kolenem od tenisu na osm měsíců odpočinout.
"Vyzkoušela jsem všechny možné formy konzervativní léčby. Poslední kapkou bylo, když mi ani prášky nezabíraly a já nemohla bez bolesti ani chodit. Proto jsem se rozhodla pro artroskopickou operaci. Nevím, kdy přesně se vrátím, ale lepší dny se blíží," uvedla před časem tenistka.
Po svém návratu odehrála Martincová se střídavými úspěchy několik menších turnajů, než přišla další rána. Ve středu odstoupila z turnaje v Lipsku, což následně vysvětlila smutným prohlášením na svém instagramovém účtu.
"Jak víte, tak z posledního turnaje jsem bohužel musela odstoupit po vyhraném zápase. Během jednoho úplně běžného úderu mi najednou ‚přeskočilo‘ v koleni – žádný pád, prostě nic zvláštního… Ale hned jsem cítila, že něco není v pořádku," psala tenistka.
"Druhý den už bylo jasné, že to nebude jen drobnost – a po vyšetření přišla diagnóza: natržený LCL vaz. Teď mě čeká rehabilitace a pak návrat na kurty. Udělám všechno pro to, abych byla zpátky co nejdřív," uzavřela své prohlášení bývalá 40. tenistka světa.
Kdy se na kurty Martincová pokusí vrátit, zůstává zatím otázkou…
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře