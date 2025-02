Další měsíc bez tenisu. Krejčíková zrušila Indian Wells i Miami a opět odkládá vstup do sezony

Barbora Krejcikova wycofała się z turniejów w Indian Wells i Miami z powodu ciągłych problemów z plecami.



Barbora Krejcikova has withdrawn from the tournaments in Indian Wells and Miami due to her continuing back injury.



Link: https://t.co/wT69a1wKrZ



Jimmie48… pic.twitter.com/kH7cpGPWwi — Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) February 25, 2025