Další problém pro českou hvězdu. Vondroušová přijde i o French Open

DNES, 20:50
Složité období Markéty Vondroušové nebere konce. Česká tenistka se blížícího French Open, které startuje už 24. května, nezúčastní. Oficiální důvod její absence zatím není jasný.
Vondroušová Markéta
Markéta Vondroušová prochází složitým obdobím (@ Masatoshi Okauchi / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Nekončící zdravotní problémy s operovaným levým ramenem, ale především dopingová kauza s neodevzdaným vzorkem dělají z letošní sezony pro Vondroušovou období, na které nebude ráda vzpomínat. Rodačka ze Sokolova neodehrála od půlky ledna ani jeden zápas.

Na kurtech se ukázala jen v rámci Billie Jean King Cupu, kde nastoupila v zápase proti Švýcarsku po boku Terezy Valentové. Wimbledonská šampionka se následně měla vrátit do akce na Masters v Madridu, po zmiňované kauze s neodevzdaným vzorkem se však ve Španělsku neobjevila. Následně zmeškala i probíhající turnaj v Římě.

Vondroušové v dopingové kauze hrozí podle informací v krajním případě až čtyřletá stopka, zatím však činnost zakázanou nemá. Představit se měla právě na French Open, ani tam se ale nakonec neukáže. Jejím maximem na druhém grandslamovém turnaji roku byla finálová účast ze sezony 2019, kde v boji o titul podlehla Ashleigh Bartyové.

Na seznamu hráček, které budou v Paříži chybět, jsou domácí Varvara Gračevová, Britka Sonay Kartalová a právě Vondroušová. Českou tenistku nahradí v pavoukut další britská hráčka Francesca Jonesová, Kartalovou pak Němka Tamara Korpatschová a Gračevovou Ukrajinka Daria Snigurová. Z mužské poloviny se nezúčastní pařížských bojů Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti, Jack Draper či Holger Rune.

Vondroušová v letošní sezoně odehrála zatím jen dva singlové zápasy, na začátku roku v Brisbane podlehla Polce Magdaleně Frechové, v Adelaide si nejdříve poradila s Ruskou Ljudmilou Samsonovou, do zápasu s Australankou Kimberly Birrellovou už nenastoupila.

Z českých tenistek mají na Roland Garros jistotu účasti Karolína Muchová, Linda Nosková, Tereza Valentová, Sára Bejlek, Marie Bouzková, Kateřina SiniakováBarbora Krejčíková a Nikola Bartůňková. Mezi muži budou v hlavní soutěži bojovat Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. V kvalifikaci bude o svou šanci bojovat dalších deset českých tenistů a tenistek.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
MARECEK7
15.05.2026 23:04
O čem je zase ten článek
Vondroušova pravděpodobně přijde o FO ,důvody neznámé
Asi o tom,aby někdo něco napsal
Diabolique
15.05.2026 21:49
Vsichni asi tusime, ze duvodem proc nehraje zadne turnaje, neni zdravi, ale ten prichazejici trest. Jestli tam funguje neco takovyho ze jakykoliv penize a body co by vyhrala do cervnovyho rozhodnuti, tak dava smysl nehrat vubec. A verim ze se ty mesice do toho trestu pocitaji. Ovsem pokud to budou 4 roky, tak je to stejne jedno ...
Kapitan_Teplak
15.05.2026 22:24
Jestli může hrát, a podle její účasti ve Fed cupu může, tak se jí to určitě počítat nebude.
Diabolique
15.05.2026 22:53
No nekdo tu prece v diskuzi psal, ze kdyby hrala nejakej turnaj tak by musela pak vratit penize i by se ji odecetly body. Tak by bylo divny aby se to nepocitalo.
Kapitan_Teplak
15.05.2026 21:42
Kdyby aspoň měla tu stopku, mohla už mít za chvíli odkrouceno půl roku.
r176
15.05.2026 21:37
Chybět ani nebude
Diabolique
15.05.2026 21:47
ty tady nebudes chybet
vojta912
15.05.2026 21:28
Makyna nikdy nebyla nějaký extra myslitel. Proste nekdo to tak ma a je hloupý. Pokud je však nevinne hloupý- takový dobrosrdečný neni to na škodu. Ostatně to celkem dlouho Makyna byla. V posledních letech se však stala hloupou - vypatlanou a to je sakra problém ve všem. Od sportovního nastavení po osobní život.
tenisman1233
15.05.2026 21:38
Jestli hloupí mají olympijskou medaili a vyhraný grandslam tak to by chtěl být hloupý každý.
Kapitan_Teplak
15.05.2026 21:43
Co mají sportovní úspěchy společného s inteligencí
tenisman1233
15.05.2026 21:45
Nějakou inteligenci mít musí,když něco vyhrála ne.
vojta912
15.05.2026 22:14
Mike Tyson taky ledacos vyhrál a jeho zápasové IQ bylo vysoké
hanz
15.05.2026 21:02
Už je odhlášená...
frenkie57
15.05.2026 21:00
A co Bouzková a Bejlek?
tenisman1233
15.05.2026 21:04
Ty jsou přece zdravé.
frenkie57
15.05.2026 21:35
Ano, tak proč nejsou mezi těmi, co mají jistou účast?
tenisman1233
15.05.2026 21:39
Asi na ně autor článku zapomněl.
Hakkinen
15.05.2026 21:40
Stejně jako na SIniakovou. :-)
