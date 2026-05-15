Další problém pro českou hvězdu. Vondroušová přijde i o French Open
Nekončící zdravotní problémy s operovaným levým ramenem, ale především dopingová kauza s neodevzdaným vzorkem dělají z letošní sezony pro Vondroušovou období, na které nebude ráda vzpomínat. Rodačka ze Sokolova neodehrála od půlky ledna ani jeden zápas.
Na kurtech se ukázala jen v rámci Billie Jean King Cupu, kde nastoupila v zápase proti Švýcarsku po boku Terezy Valentové. Wimbledonská šampionka se následně měla vrátit do akce na Masters v Madridu, po zmiňované kauze s neodevzdaným vzorkem se však ve Španělsku neobjevila. Následně zmeškala i probíhající turnaj v Římě.
Vondroušové v dopingové kauze hrozí podle informací v krajním případě až čtyřletá stopka, zatím však činnost zakázanou nemá. Představit se měla právě na French Open, ani tam se ale nakonec neukáže. Jejím maximem na druhém grandslamovém turnaji roku byla finálová účast ze sezony 2019, kde v boji o titul podlehla Ashleigh Bartyové.
Na seznamu hráček, které budou v Paříži chybět, jsou domácí Varvara Gračevová, Britka Sonay Kartalová a právě Vondroušová. Českou tenistku nahradí v pavoukut další britská hráčka Francesca Jonesová, Kartalovou pak Němka Tamara Korpatschová a Gračevovou Ukrajinka Daria Snigurová. Z mužské poloviny se nezúčastní pařížských bojů Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti, Jack Draper či Holger Rune.
Vondroušová v letošní sezoně odehrála zatím jen dva singlové zápasy, na začátku roku v Brisbane podlehla Polce Magdaleně Frechové, v Adelaide si nejdříve poradila s Ruskou Ljudmilou Samsonovou, do zápasu s Australankou Kimberly Birrellovou už nenastoupila.
Z českých tenistek mají na Roland Garros jistotu účasti Karolína Muchová, Linda Nosková, Tereza Valentová, Sára Bejlek, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková a Nikola Bartůňková. Mezi muži budou v hlavní soutěži bojovat Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. V kvalifikaci bude o svou šanci bojovat dalších deset českých tenistů a tenistek.
Vondroušova pravděpodobně přijde o FO ,důvody neznámé
