Další rána pro hvězdnou Rusku. Andrejevová vyhořela s hráčkou z třetí stovky

DNES, 18:45
WTA NINGBO - Velkým překvapením skončil osmifinálový duel turnaje v Ningbo. Světová šestka Mirra Andrejevová (18) nestačila na domácí Lin Zhu (31) a podlehla ve třech setech 6:4, 3:6 a 2:6. Zkušená Číňanka se ve čtvrtfinále utká s přemožitelkou Karolíny Muchové (29), další ruskou tenistkou Dijanou Šnajderovou (21).
Profily hráčů
Zhu Lin
Andreeva Mirra
Mirra Andrejevová si připsala třetí porážku v řadě (@ Adek BERRY / AFP / AFP / Profimedia)

M. Andrejevová – Zhu 6:4, 3:6, 2:6

Nezažívá povedený závěr sezony. Zatímco v první polovině sezony ovládla dva hvězdné podniky po sobě v Dubaji a Indian Wells, konec roku Andrejevové dvakrát nevychází.

Potvrdil to i duel s domácí Zhu, který přitom měla ruská tenistka výborně rozehraný. První set zápasu s bývalou 31. hráčkou světa získala díky jedinému proměněnému brejku za 45 minut 6:4.

A dobře začala i ten druhý, když své o třináct let starší soupeřce vzala hned úvodní podání a šla do vedení 2:0. Ostřílená domácí tenistka však zápas nezabalila.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Třikrát v řadě prolomila unaveně působící soupeřce podání, sama o něj přišla již jen jednou, sadu získala 6:3 a poslala duel do rozhodujícího dějství.

V něm už byla Zhu jasně lepší hráčkou. Světové šestce vzala hned první podání, totéž si zopakovala v páté hře a vedla již 4:1.

Andrejevová ještě zabojovala, uspěla na returnu a snížila na rozdíl dvou her. To ale také bylo z její strany vše. Zhu žádné komplikace nedopustila a set dovedla k pohodovému konci.

Po dvou hodinách a 19 minutách se tak mohla radovat z překvapivého vítězství po setech 4:6, 6:3, 6:2 a zajistila si účast ve čtvrtfinále.

Pro Andrejevovou se jedná už o třetí porážku v řadě. Mizerná série začala v osmifinále turnaje v Pekingu, kde překvapivě nestačila na Britku Sonay Kartalovou (5:7, 6:2, 5:7), následovala porážka ve Wuhanu s ostřílenou Němkou Laurou Siegemundovou (7:5, 3:6, 3:6).

Její poslední přemožitelka Lin Zhu se na své životní maximum, 31. příčku, dostala v září roku 2023. Na svém kontě má jeden vyhraný turnaj, když ve stejném roce ovládla podnik kategorie 250 v Hua Hin v Thajsku.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
