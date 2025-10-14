Další rána pro hvězdnou Rusku. Andrejevová vyhořela s hráčkou z třetí stovky
M. Andrejevová – Zhu 6:4, 3:6, 2:6
Nezažívá povedený závěr sezony. Zatímco v první polovině sezony ovládla dva hvězdné podniky po sobě v Dubaji a Indian Wells, konec roku Andrejevové dvakrát nevychází.
Potvrdil to i duel s domácí Zhu, který přitom měla ruská tenistka výborně rozehraný. První set zápasu s bývalou 31. hráčkou světa získala díky jedinému proměněnému brejku za 45 minut 6:4.
A dobře začala i ten druhý, když své o třináct let starší soupeřce vzala hned úvodní podání a šla do vedení 2:0. Ostřílená domácí tenistka však zápas nezabalila.
Třikrát v řadě prolomila unaveně působící soupeřce podání, sama o něj přišla již jen jednou, sadu získala 6:3 a poslala duel do rozhodujícího dějství.
V něm už byla Zhu jasně lepší hráčkou. Světové šestce vzala hned první podání, totéž si zopakovala v páté hře a vedla již 4:1.
Andrejevová ještě zabojovala, uspěla na returnu a snížila na rozdíl dvou her. To ale také bylo z její strany vše. Zhu žádné komplikace nedopustila a set dovedla k pohodovému konci.
Po dvou hodinách a 19 minutách se tak mohla radovat z překvapivého vítězství po setech 4:6, 6:3, 6:2 a zajistila si účast ve čtvrtfinále.
Pro Andrejevovou se jedná už o třetí porážku v řadě. Mizerná série začala v osmifinále turnaje v Pekingu, kde překvapivě nestačila na Britku Sonay Kartalovou (5:7, 6:2, 5:7), následovala porážka ve Wuhanu s ostřílenou Němkou Laurou Siegemundovou (7:5, 3:6, 3:6).
Její poslední přemožitelka Lin Zhu se na své životní maximum, 31. příčku, dostala v září roku 2023. Na svém kontě má jeden vyhraný turnaj, když ve stejném roce ovládla podnik kategorie 250 v Hua Hin v Thajsku.
