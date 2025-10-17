Další rána pro Ósakaovou. Narozeniny strávila v nemocnici a z domácí akce musela odstoupit
Ósakaová díky finálové účasti na srpnové tisícovce v Montrealu a postupu do semifinále US Open znovu nastartovala svou kariéru po loňském návratu z mateřské pauzy a vyšplhala se zpátky do nejlepší dvacítky žebříčku. Po skončení závěrečného grandslamu sezony ale bývalá světová jednička sbírá jeden nepříjemný nezdar za druhým.
Na první z čínských tisícovek v Pekingu senzačně vypadla hned po úvodním zápase s Aljaksandrou Sasnovičovou, ve Wuhanu se loučila již ve druhém kole, v němž prohrála s Lindou Noskovou, a chuť si nespraví ani v Ósace.
Na domácím turnaji si v posledním utkání přivodila problém s levou nohou. Třísetovou bitvu se Suzan Lamensovou sice nakonec zvládla, nicméně zranění jí neumožní na akci v rodném městě pokračovat.
Největší favoritka a nasazená jednička, která strávila včerejší narozeninový den v nemocnici a v Ósace kralovala v roce 2019, tak do semifinále automaticky poslala Cristianovou. Rumunka čeká, jak dopadne duel mezi Terezou Valentovou a Olgou Danilovičovou.
Druhé semifinále obstarají Sorana Cirsteaová a turnajová čtyřka Leylah Fernandezová, jež vyřadila slovenskou jedničku Rebeccu Šramkovou.
