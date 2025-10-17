Další rána pro Ósakaovou. Narozeniny strávila v nemocnici a z domácí akce musela odstoupit

WTA ÓSAKA - Naomi Ósakaová roli nasazené jedničky a největší favoritky na domácím podniku WTA 250 v rodné Ósace nepotvrdí. Japonská hvězda, která včera oslavila 28. narozeniny, si v posledním zápase přivodila zranění nohy a nemohla nastoupit ke čtvrtfinále. Čtyřnásobná grandslamová šampionka a bývalá světová jednička tak do semifinále automaticky poslala Jaqueline Cristianovou.
Naomi Ósakaová kvůli zranění nenastoupila ke čtvrtfinále v Ósace (© PAUL MILLER / AFP)

Ósakaová díky finálové účasti na srpnové tisícovce v Montrealu a postupu do semifinále US Open znovu nastartovala svou kariéru po loňském návratu z mateřské pauzy a vyšplhala se zpátky do nejlepší dvacítky žebříčku. Po skončení závěrečného grandslamu sezony ale bývalá světová jednička sbírá jeden nepříjemný nezdar za druhým.

Na první z čínských tisícovek v Pekingu senzačně vypadla hned po úvodním zápase s Aljaksandrou Sasnovičovou, ve Wuhanu se loučila již ve druhém kole, v němž prohrála s Lindou Noskovou, a chuť si nespraví ani v Ósace.

Na domácím turnaji si v posledním utkání přivodila problém s levou nohou. Třísetovou bitvu se Suzan Lamensovou sice nakonec zvládla, nicméně zranění jí neumožní na akci v rodném městě pokračovat.

Největší favoritka a nasazená jednička, která strávila včerejší narozeninový den v nemocnici a v Ósace kralovala v roce 2019, tak do semifinále automaticky poslala Cristianovou. Rumunka čeká, jak dopadne duel mezi Terezou Valentovou a Olgou Danilovičovou.

Druhé semifinále obstarají Sorana Cirsteaová a turnajová čtyřka Leylah Fernandezová, jež vyřadila slovenskou jedničku Rebeccu Šramkovou.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Mantra
17.10.2025 10:03
Všechno jde proti ní. Chudák holka. Navíc te věk. A tak. Vždyť víte.
Reagovat
PTP
17.10.2025 09:51
Začal jí fandit com
Reagovat
pantera1
17.10.2025 09:58
mohl by začít fandit aji Igušce a Jeníčkovi .
Reagovat

