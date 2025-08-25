Další rozlučka. V New Yorku ukončila kariéru i bývalá světová čtyřka Garciaová
Rachimovová Garciaová 6:4, 4:6, 6:3
Garciaová už dříve ohlásila, že plánuje ukončit kariéru a na letošním French Open se rozloučila s domácím publikem. Chtěla si však ještě naposledy užít start na posledním grandslamu sezony v New Yorku.
Bývalá světová čtyřka, která je nyní až 174. hráčkou světa, skončila v prvním kole na Rachimovové. Postarala se tak dnes už o druhou tenisovou rozlučku. Tou první byl konec Petry Kvitové, která ve svém posledním zápase uhrála jediný game.
"Tenis ze mě udělal člověka, jakým jsem dnes. Jsem se svým rozhodnutím smířená a velmi hrdá na to, jakým způsob odcházím," pronesla Francouzka po třísetové prohře na kurtu číslo šest. Oslavit konec úspěšné kariéry několikanásobné grandslamové vítězky ve čtyřhře přišel také prezident francouzské tenisové federace či prezidentka USTA Stacey Allasterová.
Garciaová letos odehrála jen 13 utkání s bilancí čtyř výher a devíti porážek. Poslední úspěch zaznamenala před dvěma týdny na přípravném turnaji v Cincinnati, když přehrála Britku Sonay Kartalovou a následně podlehla ve dvou tie-breacích Karolíně Muchové.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře