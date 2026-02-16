Další trápení české šampionky. Krejčíková odstoupila z turnaje v Dubaji

DNES, 18:25
Aktuality 11
Barbora Krejčíková (30) v Dubaji nenastoupila do druhého kola. Šampionka z roku 2023 z turnaje odstoupila kvůli problémům se stehnem. Bez boje tak do osmifinále prošla druhá nasazená Amanda Anisimovová z USA. Dvojnásobná grandslamová šampionka se v Dubaji, kde má na kontě i finálovou účast ze své průlomové sezony 2021, představila ve dvouhře poprvé od Australian Open.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Barbora Krejčíková v Dubaji pokračovat nebude (@ ČTK / AP / Asanka Brendon Ratnayake)

Na předchozích turnajích v Abú Zabí a Dauhá startovala Krejčíková jen ve čtyřhře. První kolo v neděli i s ortézou na levém koleně zvládla. Rusku Anastasiji Pavljučenkovovou porazila po velmi kvalitním výkonu 6:4, 6:4.

Brněnskou rodačku trápí zdravotní problémy dlouhodobě. Do letošní sezony vstoupila na United Cupu, kde odehrála tři zápasy. Na úvodních individuálních turnajích sezony však skončila vždy na první soupeřce.

V Hobartu nestačila na Američanku Peyton Stearnsovou, které podlehla po třísetové bitvě, podobně se jí vedlo i na prvním grandslamovém turnaji roku Australian Open, kde byla nad její síly Ruska Dijana Šnajderová.

Krejčíková v posledních měsících laborovala se zraněním kolene a na předchozích dvou akcích v Abú Zabí i Dauhá zrušila start ve dvouhře. První singlový zápas od lednového Australian Open absolvovala až na probíhající tisícovce v Dubaji.

Krejčíkové v současné době patří 53. příčka světového žebříčku, nejvýše se dostala na druhé místo, kde byla na konci února v sezoně 2022.

Výborný návrat Krejčíkové. V Dubaji přehrála trápící se Rusku a vyzve světovou čtyřku

Pavel Novotný, TenisPortal.cz, ČTK
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

11
Přidat komentář
NOLE_unvaccinated_GOAT
16.02.2026 19:25
Jediné vysvětlení je to, že když se prohlašuje na turnaje, přestože není doléčená, tak je to závislá workoholička? Že bez tenisu nemůže být?
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
16.02.2026 19:25
*přihlašuje
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
16.02.2026 19:26
*Že tenis je pro ni důležitější než její zdraví?
Reagovat
lvicek
16.02.2026 19:10
Viděla jsem předchozí zápas a hrála fakt dobře... ach jo :(
Reagovat
Sincaraz
16.02.2026 19:07
Škoda, Krejcikova v dobrej forme vs. Anisimova mohol byť dobrý tenis aj pre nezainteresovanéhi
Reagovat
Alien
16.02.2026 18:46
Cože? To néééééééééééééééééééééééééééééééé, Báro?
Reagovat
com
16.02.2026 18:42
a já bych si zablil

Reagovat
subaru
16.02.2026 18:40
Jenom si dělá ostudu. Vydat se do světa po novém roku v takovém zdravotním stavu. A látat to jak to jde i nejde.
Reagovat
Kapitan_Teplak
16.02.2026 18:33
Má tohle ještě nějakej smysl ?
Reagovat
frenkie57
16.02.2026 18:59
Jestli jo, tak je dobře skrytej.
Reagovat
subaru
16.02.2026 19:49
Možná přihlásit se, pak počkat na los a odehrát buď nic nebo jedno max. 2 kola. A tím se šetřit. Ničit si zdraví s Anisimovou nemá význam.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist