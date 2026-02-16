Další trápení české šampionky. Krejčíková odstoupila z turnaje v Dubaji
Na předchozích turnajích v Abú Zabí a Dauhá startovala Krejčíková jen ve čtyřhře. První kolo v neděli i s ortézou na levém koleně zvládla. Rusku Anastasiji Pavljučenkovovou porazila po velmi kvalitním výkonu 6:4, 6:4.
Brněnskou rodačku trápí zdravotní problémy dlouhodobě. Do letošní sezony vstoupila na United Cupu, kde odehrála tři zápasy. Na úvodních individuálních turnajích sezony však skončila vždy na první soupeřce.
V Hobartu nestačila na Američanku Peyton Stearnsovou, které podlehla po třísetové bitvě, podobně se jí vedlo i na prvním grandslamovém turnaji roku Australian Open, kde byla nad její síly Ruska Dijana Šnajderová.
Krejčíková v posledních měsících laborovala se zraněním kolene a na předchozích dvou akcích v Abú Zabí i Dauhá zrušila start ve dvouhře. První singlový zápas od lednového Australian Open absolvovala až na probíhající tisícovce v Dubaji.
Krejčíkové v současné době patří 53. příčka světového žebříčku, nejvýše se dostala na druhé místo, kde byla na konci února v sezoně 2022.
Výborný návrat Krejčíkové. V Dubaji přehrála trápící se Rusku a vyzve světovou čtyřku
