Výborný návrat Krejčíkové. V Dubaji přehrála trápící se Rusku a vyzve světovou čtyřku

DNES, 13:12
Aktuality 0
WTA DUBAJ - Barbora Krejčíková (30) sice v posledních týdnech startovala na dvou turnajích na Blízkém východě, ale až na probíhající akci WTA 1000 v Dubaji odehrála svůj první zápas ve dvouhře od lednového Australian Open. Bývalá šampionka ho zvládla výborně a přehrála v úvodním kole 6:4, 6:4 trápící se ruskou tenistku Anastasiji Pavljučenkovovou (34).
Barbora Krejčíková zvládla svůj první zápas ve dvouhře od Australian Open (© ČTK / AP / Asanka Brendon Ratnayake)

Pavljučenkovová – Krejčíková 4:6, 4:6

Na jediný předchozí duel mezi Krejčíkovou a Pavljučenkovovou si jistě většina českých fanoušků pamatuje. Před startem turnaje v Dubaji se totiž střetly pouze ve finále French Open 2021, kde Krejčíková po třísetové bitvě získala svůj první grandslamový titul ve dvouhře.

Tentokrát stačily k určení vítězky dva sety. Krejčíková hrála svůj první singlový zápas od lednového Australian Open a předvedla výborný výkon. V prvním setu měla téměř dvojnásobek vítězných úderů (17) než nevynucených chyb (9) a po likvidaci dvou brejkbolů v úvodním gamu na servisu slavila svůj jediný brejk v této sadě.

Také ve druhém dějství se jako první k brejkbolu propracovala Pavljučenkovová. Krejčíková však i tuto hrozbu odvrátila a stejně jako v předchozím setu pak prorazila podání ruské soupeřky. I tentokrát si náskok jednoho brejku podržela až do konce. Duel mohla Češka ukončit již na returnu, ovšem ani jeden ze čtyř mečbolů neproměnila.

Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře Krejčíková si loni na podzim během asijské tour přivodila zranění levého kolene. A to jen pár měsíců po vyřešení vleklého problému se zády, kvůli němuž vstoupila do loňské sezony až v půlce května.

V posledních měsících tak nebyla stoprocentně fit a i do tohoto utkání nastoupila s ortézou. Nevypadalo to však, že by ji koleno limitovalo, což je určitě dobrá zpráva. V posledních týdnech totiž nakonec zrušila singlový start v Abú Zabí i Dauhá a na těchto turnajích absolvovala jen čtyřhru.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Dubaj je pro Krejčíkovou jedním z nejúspěšnějších turnajů na okruhu. Každý z předchozích tří startů v hlavní soutěži dotáhla minimálně do osmifinále, v roce 2021 zde hrála finále a při poslední účasti před třemi lety slavila triumf.

Ve druhém kole letošního ročníku vyzve nasazenou dvojku a světovou čtyřku Amandu Anisimovovou. Pavljučenkovová si naopak zhoršila letošní bilanci na 0:5 a po čtvrtfinále loni ve Wimbledonu zapsala jen jednu výhru.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
