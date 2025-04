Další triumf se nekoná. 14letá Kovačková dostala lekci a premiérový double neslaví

ITF ANTALYA - Jana Kovačková (14) odehrála v tomto týdnu v turecké Antalyi svůj teprve pátý dospělý turnaj a postoupila už do třetího finále. Druhý triumf ale česká hvězdička neslavila a po jasné porážce 2:6, 2:6 s Jekatěrinou Reyngoldovou (25) přišla o parádní sérii 11 vítězství.

Reyngoldová – Kovačková 6:2, 6:2

Kovačková je v posledních týdnech jednou z nejsledovanějších mladých tenistek nejen v českých médiích. Teprve 14letý talent totiž prožívá naprosto famózní vstup do dospělého tenisu. V tomto týdnu odehrála svůj teprve pátý turnaj mezi ženami a už potřetí bojovala o titul.

Znovu se mohla radovat v turecké Antalyi, kde na konci března porazila včetně kvalifikace všech sedm soupeřek a v posledních dnech vyzrála na další čtyři starší a zkušenější tenistky. Do poslední akce sice vstoupila ztraceným setem, ovšem pak zase nastolila obdivuhodnou dominanci.

Tu dokázala ukončit až o 11 let starší Reyngoldová v nedělním finále. Kovačková měla lepší začátek obou setů a hned v úvodním gamu prolomila Rusce servis. Ani v jednom případě však brejk nepotvrdila a po pár gamech pokaždé tahala za kratší konec.

Do finále Kovačková postoupila také hned při své premiéře na profesionální tour v únoru v egyptském Šarm aš-Šajchu, kde nevyužila mečbol. Až se jí započítá 10 bodů za další finálovou účast v Antalyi, měla by se ve světovém pořadí posunout o zhruba 70 míst a do první poloviny sedmé stovky.

V neděli mohla slavit svůj premiérový double. V sobotu totiž po boku o dva roky starší sestry Aleny ovládla deblovou soutěž. Žádnou pauzu sestry Kovačkovy neplánují. V příštím týdnu budou startovat na velkém juniorském turnaji J500 v německém Offenbachu a pak se společně vydají na dospělý podnik W15 v Bukurešti.

Výsledky turnaje W15 v Antalyi

