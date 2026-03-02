Darderi překonal Alcaraze a pokračuje v dominanci. V Santiagu slaví už pátý antukový titul
Darderi – Hanfmann 7:6, 7:5
Darderi v posledních dvou letech ukázal, že je skvělým antukářem a tak nemohl vynechat jihoamerickou šnůru turnajů na oranžové drti Golden Swing. Ta pro něj však začala bolestivě, když ve finále v Buenos Aires padl s domácím Franciscem Cerúndolem a přišel o svou neporazitelnost na nejpomalejším povrchu, kde od července vyhrál podniky ATP v Bastadu a Umagu a challenger v Janově. Tato porážka měla dohru ještě na pětistovce v Riu de Janeiru, kde Ital skončil hned na úvod. Navíc prohrál s mladším bratrem svého posledního přemožitele.
Vše však napravil na posledním turnaji této série v Santiagu. Z pozice nasazené dvojky došel do finále stejně jako před dvěma týdny v Argentině, tentokrát byl však v boji o trofej favoritem. Proti Hanfmannovi, který ve svém třetím kariérním finále usiloval o premiérový titul, začal skvěle a hned ve třetí hře šel do vedení o brejk. O náskok však přišel a Němec po vítězném zásahu na síti vyrovnal na 4:4.
Ani jeden z hráčů už do konce setu na podání nezaváhal a musel rozhodnout tie-break. V něm byl ze začátku lepší Darderi a vedl už 5:2. Hanfmann však ještě zabojoval a po dalším skvělém voleji srovnal. Ital však v pravou chvíli vytáhl jeden ze svých drtivých forhendů a připravil si druhý setbol, tentokrát na vlastním podání. Využil ho trefeným esem na čáru a po hodině hry získal úvodí dějství.
Ve druhém setu si oba hračí jednou vyměnili svá podání, ale jinak byli na servisu suverénní a sada rychle směřovala do další dramatické koncovky. Německý hráč však začal kupit nevynucenné chyby v tu nejméně vhodnou chvíli a ve dvanáctém gamu pustil Darderiho ke dvěma mečbolům. Ital hned ten první využil a mohl slavit zisk svého celkově pátého titulu. Všechny získal na nejpomalejším povrchu. Poprvé triumfoval před dvěma lety na začátku února v argentinské Cordóbě a další tři trofeje si připsal loni.
Od začátku roku 2024 tak na oranžové drti získal nejvíce trofejí na okruhu ATP ze všech hráčů. Úspěchem v Santiagu překonal i aktuální světovou jedničku Alcaraze, který v tomto období získal pouze čtyři antukové poháry. Španěl však kraloval na podstatně větších turnajích. Dvakrát ovládl French Open a k němu přidal ještě podniky Masters v Monte Carlu a Římě.
Darderi si letos připsal už 11. výhru oproti pouhým čtyřem porážkám. Dařilo se mu už v úvodu roku na australských betonech, když v Melbourne poprvé přešel přes třetí kolo grandslamu. Zastavil ho až v osmifinále jeho známější krajan a světová dvojka Jannik Sinner. Ital je tak právem na svém kariérním maximu, kterým je 21. příčka a je jen pár bodů od debutu v TOP 20.
