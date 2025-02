Dauhá bude mít senzační vítězku. O první trofej z WTA 1000 se utkají Ostapenková a Anisimovová

14.02.

Anisimovová si v Dauhá zahraje o nejcennější trofej

Amanda Anisimovová na tisícovce v Dauhá přehrála 6:3, 6:3 osm zápasů neporaženou Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou a popáté v kariéře a podruhé na turnaji WTA 1000 postoupila do finále. O třetí a nejcennější titul, který by ji posunul poprvé do TOP 20, si třiadvacetiletá Američanka zahraje s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou (H2H 0:1), s níž jediný vzájemný duel odehrála před třemi lety právě v Kataru.