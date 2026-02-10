Dauhá: Plíšková vyhlíží vítězku derby! Nosková nečekaně končí, velká šance Siniakové
Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 10. 2.
Češi v akci
Nosková (9-ČR) – Gračovová (Fr.) | Grandstand 2 (13:00 SEČ)
Valentová (ČR) – Muchová (14-ČR) | Grandstand 2 (14:30 SEČ)
Siniaková (ČR) – Osoriová (Kol.) | Grandstand 3 (14:30 SEČ)
Muchovou čeká derby s Valentovou
Derby ve druhém kole mezi Karolínou Muchovou a Terezou Valentovou znamená jistotu alespoň jedné české čtvrtfinalistky, jelikož na vítězku tohoto českého souboje už čeká v další fázi bývalá šampionka Karolína Plíšková. Muchová nastoupí proti Valentové jako favoritka. Starší z českých tenistek je úspěšnější, má mnohem víc zkušeností a zatím se v letošní sezoně prezentuje stabilnější formou. Na oficiálních turnajích se ještě nepotkaly a není jasné, jak moc velkou roli může hrát jejich nedávný souboj v závěru loňské sezony v rámci Tenisové extraligy. V něm Valentová na halovém betonu naprosto dominovala a Muchovou deklasovala dvakrát 6:2. Výrazným faktorem by naopak mohla být únava. Valentová má za sebou včetně kvalifikace už tři zápasy a na kurtech strávila mnohem víc času než Muchová, které stačila jedna hladká výhra nad Jaqueline Cristianovou.
Nosková a Siniaková budou plnit roli favoritky
Linda Nosková je krok od zopakování loňské osmifinálové účasti. Česká žebříčková jednička se v úvodním kole snadno vypořádala s nevyzpytatelnou hrozbou a smetla australskou hvězdičku Mayu Jointovou. O něco snadnější by mohlo být druhé kolo s Varvarou Gračovovou. Soupeřku ale nesmí podcenit, protože Francouzka je evidentně v posledních týdnech v solidní formě. Na Australian Open potrápila pozdější šampionku Jelenu Rybakinovou a v Dauhá prolétla kvalifikací a poradila si i se zkušenou veteránkou Laurou Siegemundovou. Pokud ale Nosková předvede svůj standard, tak by měla roli favoritky zvládnout. Do osmifinále Qatar Open může projít třetím rokem po sobě a i při svém celkově třetím startu v tomto dějišti. Gračovová může v některých pasážích zápasu vzdorovat, nicméně světovou dvanáctku by i kvůli své bilanci 5:24 proti hráčkám TOP 20 ohrozit neměla.
Velkou šanci na postup má i Kateřina Siniaková. Aktuální deblová světová dvojka si suverénní výhrou nad světovou čtrnáctkou Clarou Tausonovou otevřela možnost na účast v osmifinále, která se ještě více zvýšila po skreči grandslamové šampionky Emmy Raducanuové. Ve druhém kole tak místo britské hvězdy vyzve Camilu Osoriovou a bude v roli favoritky. Na betonech je rodačka z Hradce Králové úspěšnější než její kolumbijská soupeřka a právě tento fakt by mohl být hlavním faktorem v jejich celkově druhém vzájemném duelu. Ten jediný předchozí se uskutečnil předloni na antukovém podniku WTA 125 ve Španělsku a i na silnějším povrchu Osoriové měla Siniaková jasně navrch. Tehdy zvítězila hladce 6:3, 6:4. Pokud souboj v Dauhá prohraje, bude to jistě považovat za promarněnou příležitost, přestože má soupeřka na kontě osm výher v řadě.
Úterní program
CENTRE COURT (od 13:00 SEČ)
1. Cocciarettová (It.) – Gauffová (4-USA)
2. Šwiateková (1-Pol.) – Tjenová (Indon.)
3. Xinyu Wang (Čína) – Rybakinová (2-Kaz.) / nejdříve v 16:00 SEČ
4. Navarrová (12-USA) – Kalinská (-)
GRANDSTAND 1 (od 11:00 SEČ)
1. Kasatkinová (Austr.) – Mertensová (16-Belg.)
2. Alexandrovová (8-) – Ostapenková (Lot.) / nejdříve ve 12:30 SEČ
3. Jastremská (Ukr.) – Svitolinová (7-Ukr.)
4. Parksová (USA) – Qinwen Zheng (Čína)
GRANDSTAND 2 (od 11:30 SEČ)
1. Sakkariová (Řec.) – Paoliniová (6-It.)
2. Nosková (9-ČR) – Gračovová (Fr.) / nejdříve ve 13:00 SEČ
3. Valentová (ČR) – Muchová (14-ČR)
GRANDSTAND 3 (od 11:30 SEČ)
1. Frechová (Pol.) – Liová (USA)
2. Zvonarevová (-) – Mboková (10-Kan.) / nejdříve ve 13:00 SEČ
3. Siniaková (ČR) – Osoriová (Kol.)
