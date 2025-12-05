Dcera české legendy si zahraje Australian Open. Třeba navážu na mámu a dědu, přeje si
Melbourne je pro rodinu Mandlíkových výjimečným místem. Právě v tomto městě získala Hana Mandlíková polovinu ze svých čtyř grandslamových titulů, když v letech 1980 a 1987 nenašla přemožitelku na grandslamovém Australian Open.
Česká tenisová legenda ovšem není jediná z rodiny, kdo byl v australské metropoli úspěšný. Dědeček Elizabeth, Vilém Mandlík, se účastnil v roce 1956 letní olympiády a v běhu na 200 metrů skončil až v semifinále. "Možná budu třetí z rodiny, komu se tam podaří uspět," přeje si 24letá Elizabeth, jež v tenise reprezentuje Spojené státy.
Aktuálně 182. hráčka světa a bývalá členka TOP 100 žebříčku si Australian Open zahraje potřetí. Předloni skončila coby lucky loser v prvním kole a loni se loučila hned na úvod kvalifikace. Poprvé tak nebude muset o hlavní soutěž bojovat. A to díky vítězství v pětitýdenní výzvě o jednu divokou kartu, kterou na podzim pořádala Americká tenisová asociace.
Na začátku října se propadla až na 270. příčku a takové umístění by jí nestačilo ani na kvalifikaci. Rozhodla se však změnit trenéra, najala dvojici Emiliano Redondi a Juan Pablo Guzman a okamžitě se dostavily lepší výsledky včetně triumfu na podniku W100 v Oklahomě.
Teď je ráda, že se vyhne kvalifikaci. "Když musíte hrát kvalifikaci, tak je potřeba přípravu na novou sezonu ukončit dřív. Mít jistou hlavní soutěž je mnohem snadnější a jsem teď podstatně klidnější," uvedla v rozhovoru pro Tennis.com.
K dispozici je celkem 16 divokých karet do hlavní soutěže. V tuto chvíli je obsazeno šest míst. Mezi muži získal kartu od Americké tenisové asociace Patrick Kypson, v australské výzvě uspěli Emerson Jonesová s Jamesem Duckworthem a v asijsko-pacifických bojích si zajistili volnou vstupenku Zarina Dijasová a Yunchaokete Bu.
Hlavní soutěž Australian Open 2026 se uskuteční od 18. ledna do 1. února.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře