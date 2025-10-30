De Minaur a Shelton mají jistý Turnaj mistrů, zbývá poslední místo
Šestadvacetiletý De Minaur ve třetím kole porazil dvakrát 6:2 Rusa Karena Chačanova a jeho dalším soupeřem bude Alexander Bublik z Kazachstánu. Na Turnaji mistrů se představí podruhé za sebou.
Třiadvacetiletý Shelton zdolal 7:6 a 6:3 Andreje Rubljova z Ruska a ve čtvrtfinále nastoupí buď proti světové dvojce Janniku Sinnerovi z Itálie, nebo Argentinci Franciscu Cerúndolovi. Na Turnaji mistrů bude startovat poprvé.
Osmé místo v žebříčku sezony, které jako poslední zaručuje start v Turíně, drží Ital Lorenzo Musetti. Ve hře je i devátý Kanaďan Félix Auger-Aliassime, ale aby se kvalifikoval na Turnaj mistrů, musel by v Paříži dojít do finále.
Auger-Aliassime ve čtvrtfinále narazí na Valentina Vacherota z Monaka, který dnes porazil 7:6, 6:4 Camerona Norrieho z Velké Británie a po senzačním titulu ze Šanghaje natáhl vítěznou sérii na turnajích série Masters na deset zápasů.
