De Minaur a Shelton mají jistý Turnaj mistrů, zbývá poslední místo

DNES, 19:50
Australan Alex De Minaur (26) a Američan Ben Shelton (23) si postupem do čtvrtfinále Masters v Paříži zajistili účast na Turnaji mistrů. Na listopadové akci, tak zbývá už jediné volné místo.
Alex de Minaur v zápase proti Karenu Chačanovovi (@ PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia)

Šestadvacetiletý De Minaur ve třetím kole porazil dvakrát 6:2 Rusa Karena Chačanova a jeho dalším soupeřem bude Alexander Bublik z Kazachstánu. Na Turnaji mistrů se představí podruhé za sebou.

Třiadvacetiletý Shelton zdolal 7:6 a 6:3 Andreje Rubljova z Ruska a ve čtvrtfinále nastoupí buď proti světové dvojce Janniku Sinnerovi z Itálie, nebo Argentinci Franciscu Cerúndolovi. Na Turnaji mistrů bude startovat poprvé.

Osmé místo v žebříčku sezony, které jako poslední zaručuje start v Turíně, drží Ital Lorenzo Musetti. Ve hře je i devátý Kanaďan Félix Auger-Aliassime, ale aby se kvalifikoval na Turnaj mistrů, musel by v Paříži dojít do finále.

Auger-Aliassime ve čtvrtfinále narazí na Valentina Vacherota z Monaka, který dnes porazil 7:6, 6:4 Camerona Norrieho z Velké Británie a po senzačním titulu ze Šanghaje natáhl vítěznou sérii na turnajích série Masters na deset zápasů.

Pavel Novotný, ČTK
Komentáře

2
Přidat komentář
com
30.10.2025 20:07
kučeravý Shelton smile
Nevim proč tam furt figuruje Djok, taky by se moh už odhlásit.. Zas čeká do poslední chvíle
Reagovat
Nola
30.10.2025 20:22
caka, kym mu posledny nasype na ucet odmenu za odstupenie
Reagovat

