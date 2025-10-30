Zkáza favoritů. Bublik vyprovodil z Paříže Fritze a zahraje si čtvrtfinále
Fritz – Bublik 6:7, 2:6
Je postrachem tenistů z nejužší světové špičky. Pokud se Bublik dostane do ráže, není si před ním jistý nikdo. Naposledy se o tom mohl přesvědčit hvězdný Fritz.
Američan se do prvních problémů dostal v dlouhé páté hře, ve které dvakrát čelil hrozbě ztráty vlastního podání. Potřetí stejné situaci čelil za stavu 4:4, i tentokrát si poradil.
Hned v následujícím gamu měl rodák ze Santa Fe dvě brejkové a zároveň setbolové možnosti, ani on ale úspěšný nebyl. Stejně se mu vedlo i za stavu 6:5 a sada tak dospěla do tie-breaku.
V něm byl šťastnější Bublik, zkrácenou hru získal 7:5 a po 54 minutách šel do vedení.
Ve druhém setu už byl ruský rodák jasně lepším tenistou. Fritz ve svých dvou úvodních gamech na podání pokaždé odvracel hrozby ztráty servisu, za stavu 3:2 pro Bublika však tlaku neodolal a o podání přišel.
Bublik, který reprezentuje Kazachstán od roku 2017, už nedal svému slavnějšímu soupeři žádnou šanci. Za stavu 5:2 si při Američanově podání vypracoval další čtyři brejkboly a zároveň mečboly, ten poslední proměnil a po hodině a 28 minutách se mohl radovat z postupu.
Favorité se na pomalých pařížských kurtech v úvodních kolech hodně trápí. Ze hry je už úřadující světová jednička Carlos Alcaraz, který nestačil na Camerona Norrieho, veliké problémy měl se svým úvodním soupeřem na turnaji i Alexander Zverev, který až po velkém boji zdolal Argentince Camila Uga Carabelliho.
S turnajem se již z elitní desítky rozloučili i světová osmička Lorenzo Musetti či desátý hráč světa Casper Ruud.
Dalším Bublikovým soupeřem bude Australan Alex De Minaur, který smetl Karena Chačanova dvakrát 6:2 a stal se tak sedmým jistým účastníkem závěrečného Turnaje mistrů.
Výsledky turnaje Masters 1000 v Paříži
Bublik si po zápase rýpl do Mouteta: Ještě, že bydlí v Paříži a nemá to daleko taxíkem
