Zkáza favoritů. Bublik vyprovodil z Paříže Fritze a zahraje si čtvrtfinále

DNES, 18:25
Aktuality 5
ATP PAŘÍŽ - Alexander Bublik (28) si zahraje na Masters v Paříži čtvrtfinále. Kazašský tenista si ve třetím kole poradil se světovou čtyřkou Taylorem Fritzem (28) ve dvou setech 7:6, 6:3 a v boji o semifinále změří síly s Australanem Alexem De Minaurem (26). Američan je tak čtvrtým hráčem z TOP deset, který se s turnajem loučí.
Profily hráčů
Bublik Alexander
Fritz Taylor
Taylor Fritz na Bublika v osmifinále Masters v Paříži nestačil (@ Matthieu Mirville / Zuma Press / Profimedia)

Fritz – Bublik 6:7, 2:6

Je postrachem tenistů z nejužší světové špičky. Pokud se Bublik dostane do ráže, není si před ním jistý nikdo. Naposledy se o tom mohl přesvědčit hvězdný Fritz.

Američan se do prvních problémů dostal v dlouhé páté hře, ve které dvakrát čelil hrozbě ztráty vlastního podání. Potřetí stejné situaci čelil za stavu 4:4, i tentokrát si poradil.

Hned v následujícím gamu měl rodák ze Santa Fe dvě brejkové a zároveň setbolové možnosti, ani on ale úspěšný nebyl. Stejně se mu vedlo i za stavu 6:5 a sada tak dospěla do tie-breaku.

V něm byl šťastnější Bublik, zkrácenou hru získal 7:5 a po 54 minutách šel do vedení.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve druhém setu už byl ruský rodák jasně lepším tenistou. Fritz ve svých dvou úvodních gamech na podání pokaždé odvracel hrozby ztráty servisu, za stavu 3:2 pro Bublika však tlaku neodolal a o podání přišel.

Bublik, který reprezentuje Kazachstán od roku 2017, už nedal svému slavnějšímu soupeři žádnou šanci. Za stavu 5:2 si při Američanově podání vypracoval další čtyři brejkboly a zároveň mečboly, ten poslední proměnil a po hodině a 28 minutách se mohl radovat z postupu.

Favorité se na pomalých pařížských kurtech v úvodních kolech hodně trápí. Ze hry je už úřadující světová jednička Carlos Alcaraz, který nestačil na Camerona Norrieho, veliké problémy měl se svým úvodním soupeřem na turnaji i Alexander Zverev, který až po velkém boji zdolal Argentince Camila Uga Carabelliho.

S turnajem se již z elitní desítky rozloučili i světová osmička Lorenzo Musetti či desátý hráč světa Casper Ruud.

Dalším Bublikovým soupeřem bude Australan Alex De Minaur, který smetl Karena Chačanova dvakrát 6:2 a stal se tak sedmým jistým účastníkem závěrečného Turnaje mistrů.

Výsledky turnaje Masters 1000 v Paříži

Bublik si po zápase rýpl do Mouteta: Ještě, že bydlí v Paříži a nemá to daleko taxíkem

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

5
Přidat komentář
Kuba4Win
30.10.2025 19:36
Že by šance pro Valentina?
Reagovat
Kuba4Win
30.10.2025 19:35
16:11
Auger-Aliassime nezavázal, v Paříži jde na Vacherota
Reagovat
frenkie57
30.10.2025 19:39
Také jsem si toho všiml. Je dobrej, že dokáže vyhrát i s těmi vlajícími tkaničkami.
Reagovat
Kuba4Win
30.10.2025 19:40
Reagovat
frenkie57
30.10.2025 20:10
Naše rýpnutí přineslo ovoce, už je to opravené.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist