Den plný překvapení v Bruselu. Končí dvě domácí hvězdy i supertalent Fonseca
Den plný překvapení na dvěstěpadesátce v Bruselu začal hned prvním dokončeným zápasem, když kvalifikant a 111. hráč světa Eliot Spizzirri přehrál naprosto jasně 6:4, 6:1 zkušeného Pedra Martineze, který býval členem TOP 40.
Další překvapení měl na svědomí domácí mladík Gilles Arnaud Bailly, který v dramatické bitvě vyřadil Němce Daniela Altmaiera a zajistil si duel s Jiřím Lehečkou. Radost z postupu domácí hvězdy však belgickým fanouškům dlouho nevydržela. Z turnaje se totiž hned po prvním vystoupení musely poroučet dvě místní hvězdy.
V prvním kole skončil nejlepší belgický hráč poslední dekády, bývalý sedmý hráč světa a finalista Turnaje mistrů Goffin, který nestačil na Argentince Francisca Comesaňu. Prohrál také osmý nasazený Bergs, který přijel po životním postupu do čtvrtfinále na Masters v Šanghaji, a ještě se po náročném turnaji a přesunu nedokázal dát stoprocentně dopořádku. V utkání dvou domácích tenistů podlehl Raphaelu Collignonovi.
Den, který měli naprosto v režii zápasový outsideři, skončil porážkou talentovaného brazilského teenagera Fonseci, který si v Bruselu poprvé vyzkoušel hrát v pozici nasazeného hráče. Turnajová sedmička, ale naprosto nezvládla zápas s nebezpečným Botice Van De Zandschulpem. Fonseca prohrál 5:7, 6:7, přestože v obou setech měl náskok brejku a ve druhém dokonce setbol.
Výsledky turnaje ATP 250 v Bruselu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
