Desítky rituálů, žádný online svět i drtivý servis. Nosková útočí na životní úspěch
Na začátku roku 2021 nefigurovala ani mezi tisícovkou hráček žebříčku WTA. Dnes si však ve svých 21 letech zahraje první grandslamové finále. Je to ale jen logický vývoj její kariéry. V sezoně, ve které atakuje elitní desítku světového pořadí, zapsala 28 vítězných utkání proti 11 prohrám. A také vyhrála prestižní travnatý turnaj v Berlíně.
Co za touto raketově nastartovanou kariérou vězí? A je právě tráva pro mladou Češku ideálním povrchem? Vždyť už loni ve Wimbledonu hrála osmifinále a chybělo málo, aby vyřadila pozdější finalistku Amandu Anisimovovou.
"Její tenis je přímočařejší než u její krajanky Muchové. Hodně se spoléhá na své podání, silné údery od základní čáry a schopnost diktovat hru. Pokud prosadí své první podání, může pohodlně hrát svým silným forhendem a může tak i eliminovat snahu soupeřky o změnu rytmu," všímá si španělský analytik Iker Jimenez ve své analýze pro specializovaný web Pundo de Break.
Ničivý servis
Právě první servis je v letošním Wimbledonu největší zbraní Noskové. Sice začínala s úspěšností 63 %, od osmifinále už ale dostalo její podání i konzistenci a začala se do něj trefovat v 70 % případů. Důležitý je pak i efekt prvního servisu. Pokud jej Nosková trefila, v 78 % případů výměnu získala. Všimli jste si, jak suše a v tichosti zažehnala krizi v klíčovém momentu v semifinále s Martou Kosťukovou? "Jako tichý zabiják," našli jste mistrné přirovnání v glosách fanoušků.
Koneckonců silnou stránku rodačky ze Vsetína potvrzuje i kapitánka českého reprezentačního týmu Barbora Strýcová. "Její tenis je nebezpečný ve všech ohledech, a když dobře servíruje, tak je těžké proti ní hrát. Ve Wimbledonu je tráva sice trošku pomalejší než v Berlíně, kde triumfovala, to ale nic nemění na tom, že se na trávě cítí lépe a lépe. Sice dříve říkala, že na trávě nehraje moc ráda, ale už se naučila na ní pohybovat. Jen na sebe nesmí brát zbytečný tlak," vyprávěla Strýcová před startem londýnské tenisové slavnosti pro Livesport Zprávy.
A Nosková v průběhu dvou týdnů ukazuje, že tlak a očekávání dokáže ze své hlavy vypudit. "Linda je prostě skromná a poctivá holka, která dnes umí skutečně velmi silně držet svoji psychiku a mentalitu. I v semifinále bylo evidentní, jak ta o pár let starší Ukrajinka byla přehecovaná, a i proto ten zápas nezvládla," všímá si expert Livesport Zpráv Ondřej Dohnal.
Vypnout sítě
Noskové se v tomto ohledu vyplácí obrana, kterou aktivovala s příjezdem do Wimbledonu. "Momentálně se nechci nechat rozptylovat a vlastně vůbec nevyhledávám své jméno v online světě, abych viděla, co o mně lidé říkají. Sociální média nejsou něco, co bych si zvlášť užívala. Raději se jim vyhýbám a soustředím se na to, co je opravdu důležité," přiblížila svoje nastavení.
Ve Wimbledonu jede svou rutinu. "Mám tolik pověr, že je ani nedokážu vyjmenovat. Nechtějte to vědět. Je to asi 20 nebo 30 věcí každý den. Teď si říkám, jestli nejsem nemocná. Ráno mám stejné zvyky, také si dávám skoro stejný oběd každý den, používám pokaždé stejnou sprchu i stejné umyvadlo. Prostě nic nehodlám měnit," smála se.
A pohodu u ní opravdu vidíte. Vzala trávu na milost. Od loňského roku má nejvíce vítězství na trávě ze všech hráček na okruhu! A to letošní evropské léto si užívá. "Když se cítím šťastná a uvolněná, tak hraji fantastický tenis. Určitě je to vidět i na kurtu. A také mám dnes pocit, že můj herní styl na trávě funguje perfektně…"
Bookmakeři jí sice věří méně, než zkušenější Muchové, zbraně na titul ale jistě má. A kdyby to nevyšlo? Nemusí propadat panice, vždyť má před sebou další řádku let na další pokusy. Každopádně ten letošní wimbledonský sen určitě nezapomene. "Až turnaj skončí, podívám se na fotky, abych tomu všemu uvěřila," smála se Linda Nosková.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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