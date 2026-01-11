Děsivá série grandslamové šampionky je minulostí! Odrazí se po skalpu Češky ode dna?
Stephensová je grandslamovou šampionkou a bývalou světovou trojkou. V posledních letech však skoro vůbec nehrála, a když už k nějakému zápasu nastoupila, tak ho prohrála. Ještě včera měla na kontě děsivou šňůru 13 prohraných duelů a na vítězství čekala od Wimbledonu 2024.
Vítězka US Open 2017 ale udělala v Melbourne Parku první krůček k tomu, aby se odrazila ode dna a mohla ještě pomýšlet na návrat mezi elitu. Po dlouhých 15 letech musí na grandslamové scéně absolvovat kvalifikaci a na probíhajícím Australian Open si na úvod poradila s Palicovou.
Česká tenistka jí k vítězství pomohla. V úvodu utkání totiž vůbec nevzdorovala, ve druhém setu nevyužila vedení 4:1 ani 5:3 a v zápase vyrobila 36 nevynucených chyb oproti 24 vítězným úderům. "Velmi dlouho jsem žádný zápas nevyhrála, takže je to rozhodně pěkný pocit," uvedla Stephensová.
Američanka, která zahájila novou sezonu porážkou s Renatou Zarazúaovou v Aucklandu, dlouho patřila mezi užší špičku a se svým nejlepším tenisem byla schopná porazit kohokoli na nejvyšším ženském okruhu. Ty časy už jsou ale dávno pryč a teď je jedinou grandslamovou vítězkou v kvalifikaci probíhajícího Australian Open.
V minulosti se jí dařilo hlavně na největších turnajích, na nichž měla mnohem větší motivaci. A právě na grandslamech patřila k nevyzpytatelným hrozbám. Kromě zmíněného triumfu na US Open 2017 má na kontě semifinále tady v Austrálii z roku 2013, v sezoně 2018 hrála finále French Open a minimálně do čtvrtfinále došla i ve Wimbledonu.
Stephensové momentálně patří v žebříčku až 1097. místo. Cesta zpět mezi elitu tedy může být hodně dlouhá, pokud toto úsilí nevzdá. "Je to vždy o tom dívat se dopředu a ne do minulosti," má jasno floridská rodačka, kterou v dalším kole čeká domácí Olivia Gadecká.
Coby grandslamová šampionka se ovšem může spolehnout na divoké karty, které mohou její pokus o návrat na výsluní výrazně urychlit. Zejména na domácích turnajích, kterých není ve Spojených státech na okruhu WTA málo. A v podstatě by jí stačilo pár výraznějších výsledků na větších domácích akcích, aby se vrátila do nejlepší stovky.
