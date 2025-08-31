Djokovič a Sabalenková nezaváhali, na US Open jsou ve čtvrtfinále
Osmatřicetiletý Djokovič se probojoval do 64. grandslamového čtvrtfinále, čímž posunul vlastní rekord. Stal se nejstarším hráčem v tzv. open éře, který se dostal mezi osmi nejlepších na všech turnajích "velké čtyřky" v jedné sezoně.
Podařilo se mu to jíž podeváté a překonal tím dosavadní maximum Švýcara Rogera Federera (8). Ve čtvrtfinále US Open je počtrnácté.
Rodák z Bělehradu, který útočí na rekordní 25. grandslamový titul, porazil o tři roky mladšího Struffa i v osmém vzájemném utkání. V poměru vítězných míčů ho předčil 33:19, zaznamenal také 12 es.
Duel zvládl i přesto, že si nechal přestávek ošetřovat pravé rameno a zápěstí. V dalším kole narazí na přemožitele Tomáše Macháče a nasazenou čtyřku Taylora Fritze z USA.
Nezaváhala ani úřadující šampionka Sabalenková, která porazila 95. hráčku světa Bucsaovou za 73 minut. Pomohlo jí 26 vítězných míčů, soupeřce nenabídla jediný brejkbol.
Ve čtvrtfinále US Open je popáté za sebou a neprohrála zde ani jedenáctý zápas v řadě. Stala se čtvrtou hráčkou od roku 2000, která z pozice světové jedničky byla na všech čtyřech grandslamech alespoň mezi osmi nejlepšími.
Výsledky mužské dvouhry na US Open
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře