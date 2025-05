Djokovič před French Open ladí formu. V Ženevě slaví první letošní výhru na antuce

ATP ŽENEVA - Novak Djokovič (37) jel na turnaj do Ženevy s tím, aby si před vrcholem antukové sezony na Roland Garros připsal minimálně jedno vítězství. To se Srbovi povedlo, když přehrál jednoznačně 6:2, 6:3 Mártona Fucsovicse (33). O čtvrtfinále si zahraje se svým posledním přemožitelem Mateem Arnaldim (24).

Fucsovics – Djokovič 2:6, 3:6

Novak Djokovič letos neprožívá na své poměry povedenou sezonu a ještě horší výsledky předvedl během antukového jara. Na dvou odehraných turnajích Masters ztroskotal hned v úvodních zápasech, ve kterých nezískal ani set. Hrozilo tak, že na antukový grandslam v Paříži pojede bez zápasového rytmu a bez jediné antukové výhry.

To se nejlepší hráč historie rozhodl změnit a stejně jako minulý rok se přihlásil na menší, ale zároveň dobře obsazený turnaj v Ženevě, kde loni došel do semifinále. Vítězný start se mu vydařil i letos a proti Mártonu Fucsovicsovi zaznamenal první výhru na oranžové drti od zisku zlaté medaile na olympiádě.

První brejk získal už ve čtvrté hře a od té chvíle už utkání s přehledem kontroloval. Úvodní dějství zakončil dalším ziskem soupeřova podání. Při vlastním servisu prohrál pouze čtyři míčky. Podobný výkon předváděl i ve druhém setu, ve kterém mu stačil jediný brejk a po hodině a čtvrt slavil postup.

Djokovič od začátku utkání působil soustředěný a dobře připravený, dělal minimum laciných chyb, a především dobře servíroval. Měl nadprůměrnou úspěšnost prvního podání a nečelil žádnému brejkbolu. Sám využil polovinu příležitostí a bez větších komplikací přehrál Maďara i v šestém vzájemném duelu.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

"Dneska mi pomohl především můj servis, díky kterému jsem jednoduše získával body v momentech, kdy jsem to potřeboval. Byl jsem celou dobu soustředěný a jsem spokojený s hrou, kterou jsem předvedl. Doufám, že to tak bude i zítra," potvrdil Srb statistiky zápasu i to, že se na kurtu cítí dobře.

Srba nijak nerozhodil ani fakt, že se na turnaj připravoval bez trenérského dozoru. Minulý týden totiž oznámil konec spolupráce s bývalým dlouholetým rivalem Andym Murraym, který ho vedl půl roku. Spolupráce však ovoce nepřinesla, a tak se někdejší lídři žebříčku rozhodli jít každý svojí cestou.

Další krok k obhajobě ženevského semifinále z minulého roku se Djokovič pokusí udělat proti Mateu Arnaldimu. V tomto duelu bude mít možná ještě větší motivaci vyhrát. Italovi bude chtít vrátit svou poslední porážku, kterou utrpěl na Masters v Madridu.

Výsledky turnaje ATP 250 v Ženevě

