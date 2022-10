Djokovič v hale dál dominuje, v Astaně je ve čtvrtfinále bez ztráty setu i podání

Novak Djokovič kvůli odmítání vakcíny proti Covidu-19 absolvuje svůj teprve devátý letošní podnik a druhý po prvenství ve Wimbledonu a zisku 21. grandslamového vavřínu. Pětatřicetiletý Srb se do turnajového kolotoče vrátil před týdnem v Tel Avivu, v izraelské hale kraloval bez ztráty setu a jako jediný v sezoně triumfoval na všech površích.

Majitel 89 trofejí si skvělou formu přivezl i do Astany. Do čtvrtfinále prošel se ztrátou pouhých šesti gamů a ještě ani jednou nezaváhal na vlastním servisu. Po demolici Cristiana Garína nedal šanci ani Boticovi van de Zandschulpovi, nizozemskou jedničku za hodinu a pár minut přehrál 6-3 6-1.

Zatímco Garín na favorita nestačil od začátku, van de Zandschulp dokázal držet krok do stavu 2-3. Djokovič však využil prvního zaváhání soupeře a ve zbytku utkání mu povolil už jen dva gamy. Bývalý lídr žebříčku v zápase nastřílel 23 vítězných úderů, vyrobil jen 10 nevynucených chyb a poradil si s oběma brejkbolovými hrozbami.

Největší favorit kazašského podniku ATP 500 tak protáhl svou halovou neporazitelnost na šest zápasů a turnajovou už na 13 vítězství. Ve čtvrtfinále se rodák z Bělehradu, který uspěl v 22 z posledních 23 duelů na individuálních akcích, střetne s Karenem Chačanovem. S ruským tenistou vyhrál posledních pět soubojů a ve vzájemné bilanci vede 6-1.

In the groove @DjokerNole takes out van de Zandschulp 6-3 6-1 and moves into the Astana Open quarter-finals!#AstanaOpen pic.twitter.com/rQPs4dqKwj