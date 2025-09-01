Djokovič: Vyhrát US Open? Mohl by to být největší úspěch mé kariéry
Na tiskové konferenci se Srb rozpovídal nejen o nadcházejícím soupeři, ale také se ohlédl do historie a nabídl pohledy na své největší rivaly. Připomněl i slavný výkon Jimmyho Connorse, který se ve 39 letech dostal do semifinále US Open.
"Pamatuji si ten turnaj, i když jsem byl tehdy velmi mladý. Lidé o tom výkonu mluvili jako o jednom z nejhistoričtějších. Jimmy Connors je jedna z největších legend, vyhrál tu pětkrát a uchvátil publikum jako nikdo jiný. Už jen to, že jsem s Jimmym ve středu zájmu fanoušků, je pro mě velká čest," řekl Djokovič.
Zajímavý byl i jeho pohled na Federera a Nadala. "Ptal bych se jich, jak přistupovali k zápasům proti mně. Co cítili, že musí udělat, aby mě porazili. Jak trénovali, jak se psychicky připravovali. Rád bych věděl, jak fungovala jejich mysl v těchto situacích. Bylo by to neuvěřitelné," přiznal.
K souboji s Fritzem přistupuje s respektem. "Očekávám, že bude agresivní a bude se mě snažit dostat pod tlak. Fritz má silný servis a forhend, zlepšil pohyb i bekhend. Je dost podceňovaný. Tentokrát to bude noční zápas – úplně jiné podmínky. Povzbuzením je, že jsem teď odehrál svůj nejlepší zápas na turnaji. Doufám, že v tom budu pokračovat."
Djokovič je tři zápasy od zisku 25. grandslamového titulu. "Mohl by to být největší úspěch mé kariéry, ale stále je to daleko. Naučil jsem se brát všechno krok za krokem. Určitě sním o dalším grandslamu, ale musím se soustředit na svůj další zápas. Poslední grandslam jsem tu vyhrál před dvěma lety, bylo by krásné uzavřít kruh," připomněl.
Na závěr se vrátil k významu prvního triumfu na turnajích velké čtyřky. "Když se snažíte o svůj první grandslam, máte spoustu energie a vizi. Pro mě to bylo v roce 2008, kdy jsem vyhrál poprvé. Cítil jsem tehdy velkou úlevu. Taylor Fritz má potenciál grandslam vyhrát. Hrál tu finále loni, byl jen jeden zápas od titulu. Není důvod, proč by to jednou nedokázal. Doufám, že ne letos, ale jiný rok klidně ano,“ uzavřel Djokovič.
Djokovič a Sabalenková nezaváhali, na US Open jsou ve čtvrtfinále
Výsledky mužské dvouhry na US Open
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře