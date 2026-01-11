Dočkáme se hvězdného spojení v deblu? Sinner s Alcarazem promluvili o vzájemné spolupráci
Alcaraz se Sinnerem se netají tím, že i když jsou na kurtu největší rivalové a bojují spolu o prestižní tenisové trofeje, tak v zákulisí jsou dobří kamarádi. Hodně o tom vypovídá i jejich poslední společná exhibice v Jižní Koreji, kde Španěl v zábavném utkání zvítězil 7:5, 7:6.
Sdíleli spolu nejen tiskovou konferenci ale následně také letadlo směrem do Melbourne, kde budou dvěma největšími favority nadcházejícího Australian Open. Ještě před odletem však otevřeli jedno dosud nevyřčené téma, a to případnou spolupráci ve čtyřhře.
"Alespoň jednou by to byla zábava. Myslím, že bych hrál forhend a on bekhend," usmál se Alcaraz. To, že se oba tenisté potkají na stejné polovině kurtu neodmítl ani jeho rival Sinner. "S tím souhlasím. O tomhle jsme nikdy nemluvili. Alespoň jednou by to byla zábava," uvedl na tiskové konferenci Ital.
"S nabitým kalendářem a tím, že se oba soustředíme na dvouhru to bude těžké," pokračoval druhý hráč světa. "Ale na jeden turnaj by to bylo dobré, promluvíme si o tom. Možná už tento nebo příští rok, proč ne. Bude to překvapení," ukončil odpověď Sinner.
Za jeden den si vydělali jako vítěz Australian Open
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře