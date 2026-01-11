Dočkáme se hvězdného spojení v deblu? Sinner s Alcarazem promluvili o vzájemné spolupráci

DNES, 12:45
Rozhovory 0
Carlos Alcaraz (22) a Jannik Sinner (24) spolu v sobotu odehráli exhibiční utkáni v Jižní Koreji, kde si oba přišli na téměř 50 milionů korun. Na tiskové konferenci otevřeli také téma společné spolupráce ve čtyřhře. "Myslím, že bych hrál forhend a on bekhend," usmál se Španěl. Dočkáme se této hvězdné spolupráce dvou největších rivalů už letos?
Profily hráčů
Sinner Jannik
Alcaraz Carlos
Carlos Alcaraz a Jannik Sinner se nebrání společné čtyřhře (@ han myung-gu / EPA / Profimedia)

Alcaraz se Sinnerem se netají tím, že i když jsou na kurtu největší rivalové a bojují spolu o prestižní tenisové trofeje, tak v zákulisí jsou dobří kamarádi. Hodně o tom vypovídá i jejich poslední společná exhibice v Jižní Koreji, kde Španěl v zábavném utkání zvítězil 7:5, 7:6.

Sdíleli spolu nejen tiskovou konferenci ale následně také letadlo směrem do Melbourne, kde budou dvěma největšími favority nadcházejícího Australian Open. Ještě před odletem však otevřeli jedno dosud nevyřčené téma, a to případnou spolupráci ve čtyřhře.

"Alespoň jednou by to byla zábava. Myslím, že bych hrál forhend a on bekhend," usmál se Alcaraz. To, že se oba tenisté potkají na stejné polovině kurtu neodmítl ani jeho rival Sinner. "S tím souhlasím. O tomhle jsme nikdy nemluvili. Alespoň jednou by to byla zábava," uvedl na tiskové konferenci Ital.

"S nabitým kalendářem a tím, že se oba soustředíme na dvouhru to bude těžké," pokračoval druhý hráč světa. "Ale na jeden turnaj by to bylo dobré, promluvíme si o tom. Možná už tento nebo příští rok, proč ne. Bude to překvapení," ukončil odpověď Sinner.

Za jeden den si vydělali jako vítěz Australian Open

 

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Rozhovory

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist