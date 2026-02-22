Dominance! Alcaraz dosáhl třetího nejvyššího bodového zisku v historii

Carlos Alcaraz (22) stojí před možností překonat své dosavadní osobní maximum v žebříčku. Španělský tenista se zároveň přibližuje historickým rekordům a v nadcházejících turnajích v Indian Wells a Miami může své bodové konto ještě navýšit.
Aktuální lídr světového žebříčku má na čele náskok více než 3 000 bodů před Jannikem Sinnerem a po triumfu na Australian Open se dostal na hodnotu 13 650 bodů, což představuje třetí nejvyšší bodový zisk v historii žebříčku ATP. Následná absence v Rotterdamu znamenala ztrátu 500 bodů, vítězství v Dauhá mu však přineslo dalších 400 bodů. V oficiální aktualizaci žebříčku tak vstoupí do dalšího týdne s 13 550 body.

Alcaraz si tím upevnil pozici světové jedničky minimálně do dubna a zároveň si vytvořil prostor pro další posun směrem k historickým maximům. Nejvyšší hodnoty v historii drží Rafael Nadal (15 390 bodů v roce 2009) a Novak Djokovič (16 950 bodů v roce 2016). Před antukovou částí sezony čekají Španěla dva turnaje kategorie Masters 1000 – Indian Wells a Miami –, kde může své bodové maximum ještě navýšit.

V Indian Wells bude obhajovat 400 bodů za loňské semifinále, zatímco v Miami může své konto navýšit jakýmkoli lepším výsledkem. Ve hře je celkem 2 000 bodů a teoreticky by mohl získat až 1 590 bodů, pokud by oba turnaje vyhrál. V takovém případě by vstupoval do antukové sezony s 15 140 body. I tak by zůstal za historickými rekordy Nadala a Djokoviče, výrazně by však navýšil třetí nejlepší bodový zisk všech dob, který aktuálně drží.

Reálnou variantou zůstává i překonání hranice 14 000 bodů, například při obhajobě semifinále v Kalifornii a postupu do finále na Floridě. Současně půjde o udržení či navýšení náskoku před Sinnerem. Ital aktuálně ztrácí 3 150 bodů a během antukové sezony může manko snižovat, zatímco Alcaraz bude mít vzhledem k loňské sérii titulů omezené možnosti dalšího bodového zisku.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
1
dappe
22.02.2026 15:47
Fakticky jde o třetí nejvyšší bodový zisk, to je ale tak všechno. V roce 2009 se totiž měnilo bodování.

13 550 bodů je skvělý počin, ale zdaleka ne tak senzační, jak se článek tváří.
