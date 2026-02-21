Sehrál jsem naprosto skvělý zápas, jeden z nejlepších v životě, hlásil šťastný Alcaraz
Alcaraz vstoupil do roku 2026 s bilancí 12:0 a dvěma tituly. Úspěchem v Dauhá navázal na předchozí vítězství na Australian Open a potvrdil vynikající formu hned na začátku sezony. Cítím se skvěle. Byl to skvělý týden, jak na kurtu, tak i mimo něj. Dosáhl jsem všech cílů, které jsem si na začátku roku stanovil. Jsem na sebe i celý tým velmi pyšný," uvedl.
K samotnému finále, které zvládl za 50 minut, poznamenal: „"Dnes jsem hrál perfektně. Soustředil jsem se na to, abych si to udržel po celý zápas, od začátku jsem hrál velmi dobře. Finále je místem, kde musíte ukázat svou nejlepší úroveň. Arthur samozřejmě nezačal zápas tak dobře, udělal mnoho chyb. To mi dodalo sebevědomí hrát uvolněně a klidně. Dovolil mi kontrolovat zápas."
Reagoval také na slova Filse o rozdílu mezi jejich aktuální úrovní. "Arthur se vrátil ke hře teprve před čtyřmi měsíci, odehrál jen pár turnajů a porazil tady mnoho velmi dobrých hráčů. Jsem si jistý, že se znovu dostane na úroveň, aby se dostal na vrchol," řekl Alcaraz.
Na otázku, zda aktuálně předvádí nejlepší tenis kariéry, odpověděl: "Sehrál jsem naprosto fantastický zápas, jeden z mých nejlepších v životě. Hrál jsem velmi agresivně, téměř nedělal chyby, dobře podával i vracel. Bylo to finále, ve kterém jsem musel vydat 100 %. Toto finále, co se týče mého výkonu, zařadím do své top 10 zápasů."
Navzdory stoprocentní bilanci v sezoně vidí stále prostor ke zlepšení. "Vždycky je prostor pro zlepšení. Pořád si u sebe všímám slabin. Snažím se zlepšovat v tréninku i v zápasech. Zlepšování musí pokračovat správným směrem; chci pokračovat v této sérii 12-0," uvedl.
Důležitým tématem byla také radost ze hry. "Snažím se nemyslet na nic jiného než na sebe. Tenis miluju, užívám si každý moment na kurtu. Když se zraníte, v ten moment si uvědomíte, jak moc vám tenhle sport chybí. Proto se teď snažím si to užívat."
Co se týče dalších cílů, má jasno. "Mými cíli je vyhrát největší turnaje na planetě, Masters 1000 a Grand Slamy. Další je Roland Garros, turnaj s neuvěřitelnými vzpomínkami. Předtím je tu mnoho turnajů, na které se chci dobře připravit."
Na závěr shrnul, co považuje za podstatu profesionální kariéry. "Je to kombinace lásky k tomuto sportu a toho, že je to moje práce. Není lepší pocit než dělat to, co milujete. Sláva a peníze přicházejí jako výsledek, ale nejdůležitější je, že žiji život, který miluji."
